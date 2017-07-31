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Müzeler müdürü Kurt Akçakoca'da



(Fotoğraflı)



Tuncay Türkgülü

DÜZCE (İHA) - Akçakoca'daki tarihi binaları incelemek üzere Akçakoca'ya gelen Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürü Yalçın Kurt, kette devam eden çalışmaları yerinde inceledi.

Akçakoca'da bulunan tarihi dokuların ortaya çıkarılması ve gelecek kuşaklar aktarılması için yenileme ve güçlendirme çalışmaları sürüyor. Akçakoca'ya gelen Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürü Yalçın Kurt ise tarihi binalardaki güçlendirme çalışmalarını yerinde inceledi. Bakanlık olarak ellerinden gelen her şeyi yapacaklarını söyleyen Kurt, mülkiyet sorunu halledilirse Orhangazi okulunun kent müzesi olabileceğini müjdesi verdi. İnceleme gezisinde Genel Müdür Kurt'a eşlik eden Akçakoca Belediye Başkanı Cüneyt Yemenici de Akçakoca tarihinin ortaya çıkarılması için verdiği destekten ötürü Kültür ve Turizm Bakanlığına teşekkür etti.

Akçakoca'nın bütün tarihi değerlerini ortaya çıkaracaklarını söyleyen Başkan Yemenici, "Ceneviz kalesi bizim amiral gemimiz. Yukarı mahalle daha doğum aşamasında. Orhan gazi okulu bizim için çok çok önemli ve kentsel sit alanı yani tarihi ticaret merkezimiz. Bunların bir kısmında çalışmalar başladı. Ödenek ve uygulama noktasında gerçekten desteğe ihtiyacımız olduğu aşikar. Bize bu konularda yardımcı olacak Kültür ve Turizm bakanlığımıza ve müzeler müdürümüze teşekkür ediyorum. Bu projeler, tarihi eserlerin restorasyonu ve onların ayağa kaldırılması uzun süreçler oluyor. Bizim kendilerinden alacağımız destek ve kendi teknik ekibimizle inşallah bu dört noktayı hak ettiği seviyeye çıkaracağız. Tarihi ticaret merkezimize 2018 yılında uygulama desteği alacağız. Ceneviz kalesi zaten yoluna girdi ve ve 2018 yılının sonuna kadar yoluna girecek" dedi.

Konuşmasının sonunda Orhangazi okuluna değinen Başkan Yemenici, "Orhan Gazi okulumuz bugün ortaya çıktı. Sayın Genel Müdürümüze yaptığımız Ankara ziyaretimizde okulun son durumunu söylememiştik. Geldik ve birlikte gezdik. Burayı bahsettiklerimizin dışında özel olarak takip etmek istedi. Zaten bir kent müzesi yapmak istiyorduk. Kentin dününü yarınlara taşıma noktasında çalışmalarımız vardı. İnşallah tefrişat konusunda da yardımları olacak" diye konuştu.

(TT-GY-Y)



31.07.2017 11:57:29 TSI

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