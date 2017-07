YEREL HABERLER / KAHRAMANMARAŞ HABERLERİ Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır. Şeyh Adil Cami'ne özel aydınlatma

KAHRAMANMARAŞ (İHA) - Kahramanmaraş'taki Şeyh Adil Cami'nin aydınlatma sistemi yenilendi.

Ulu Cami başta olmak üzerinde sınırları içerisinde yer alan camilerin aydınlatma sistemini yenileyen Dulkadiroğlu Belediyesi, Şeyh Adil Cami'nin çehresini yeniledi.

Dulkadiroğlu Belediyesi olarak ibadethanelerin her türlü eksiğini gidermek için çalışma yaptıklarını belirten Belediye Başkanı Necati Okay, bu çalışmaların yanı sıra mimarisi ve ihtişamıyla dikkat çeken camilerde aydınlatma çalışmaları yaptıklarını söyledi.

Okay, "Dulkadiroğlu Belediyesi olarak sosyal ve kültürel projelerimizin yanı sıra, ilçemizde bulanan eğitim alanları ve ibadethaneler için de özel çalışmalar yapıyoruz. Bu çalışmalarımızın en dikkat çekeni ise camilerimizin aydınlatmaları oldu. Yaptığımız çalışmalar sonucu ibadethanelerimizin aydınlatmaları büyük ilgi ve beğeni aldı. Bu çalışmalarımız farklı camilerimizde devam edecek. İbadethanelerimize yönelik diğer çalışmalarımızda aynı şekilde devam edecek" dedi.

