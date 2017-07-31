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Mahalle sakinlerinden Başkan Sağıroğlu'na sürpriz ziyaret



(Fotoğraflı)



TRABZON (İHA) - Trabzon'un Yomra ilçe Belediye Başkanı İbrahim Sağıroğlu'nu Kıratlı mahallesinden bir grup vatandaş makamında ziyaret etti.

Kıratlı Mahalle Muhtarı Mehmet Ali Kazancı, önderliğinde 'Sayın başkanım her zaman sen gelemezsin. Bu günde arkadaşlarımızla bir araya gelerek senin bir çayını içelim dedik' diyerek başkan Sağıroğlu'nun konuğu oldular. Yapılan sohbette Kıratlı mahallesine yapılan hizmetlerin yanı sıra yapılacak hizmetlerde ele alındı. Konu ile ilgili olarak bilgi veren Başkan Sağıroğlu, "Kıratlı Mahallemize çıkarak birçok kez ziyaret ettiğimiz vatandaşlarımız bugünde bizlere ziyaret için belediyemize geldiler. Bizlerin konuğu oldular. Kendilerine ziyaretlerinden ötürü teşekkür ediyorum. Büyükşehir kanunundan sonra 25 mahallemizin tümünde çok güzel hizmetlere imza attık. Betonlamada ve asfaltlamada rekor çalışmalar yaptık. Bu bağlamda Kıratlı mahallemizde payını aldı. Ana yolumuzu asfaltladık, betonladık. Vatandaşımızın ihtiyacı olan yer sahipleriyle anlaşılan bütün ham yol ihtiyaçlarına da anında cevap verdik. Eksiklerimiz vardır. Bunları da önümüzdeki süreçte tamamlayacağız" dedi.

Kıratlı mahallesi adına bir konuşma yapan mahalle muhtarı Mehmet Ali Kazancı da başkan Sağıroğlu'na mahallesine verdiği hizmetlerden ötürü teşekkür ederek, "Başkanımıza mahalle sakinlerimizin bir bölümüyle mahallemize verdiği hizmetlerden ötürü teşekkür etmek için ziyaret ettik. Yaptıklarımızı ve yapacaklarımızı konuştuk" diye konuştu.

(BK-ÖS-Y)



31.07.2017 12:23:11 TSI

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