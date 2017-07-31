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Gündoğmuş Ortaköy Mahallesine sıcak asfalt

31 Temmuz 2017 Pazartesi, 12:25
Gündoğmuş Ortaköy Mahallesine sıcak asfalt
Gündoğmuş Ortaköy Mahallesine sıcak asfalt

(Fotoğraflı)

ANTALYA (İHA) - Antalya Büyükşehir Belediyesi, Gündoğmuş'un Ortaköy Mahallesi'nde sıcak asfalt çalışmalarına başladı.
Büyükşehir Belediyesi Kırsal Hizmetler Dairesi Başkanlığı ekipleri Ortaköy Mahallesi'nde sıcak asfalt çalışması gerçekleştiriyor. Yetkililer, 3 kilometre uzunluğunda olan Ortaköy yolunun kısa sürede tamamlanarak vatandaşların hizmetine sunulacağını ifade etti. Yolları yıllardır hiç asfaltla tanışmayan ve bir ilki yaşayan Ortaköy Mahallesi sakinleri çalışmalardan dolayı Büyükşehir Belediyesine teşekkür etti. Antalya Büyükşehir Belediyesi İlçeler Koordinatörü İsa Akdemir, Gündoğmuş Belediye Başkanı Mehmet Özeren, Antalya Büyükşehir Belediyesi Gündoğmuş Koordinatörü Ali Gülen ve Gündoğmuş AK Parti ilçe Başkanı Ali Arslan mahalle yolunda yürütülen sıcak asfalt çalışmalarını yerinde inceledi.

Büyükşehir kendi tesisinde üretiyor
Büyükşehir Belediyesi Kırsal Hizmetler Daire Başkanlığı yetkilileri, Ortaköy Mahalle yolunda yapılan sıcak asfalt çalışmasının malzemesini Manavgat'a kurulan ve Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Menderes Türel tarafından açılarak çalışmalarına başlayan asfalt üretim tesisinden sağlandığını belirtti. Büyükşehir Belediyesi daha önce Elmalı'da bir asfalt üretim tesisi kurmuştu. Kurulan bu iki tesis sayesinde özellikle Doğu ve Batı ilçelerinde asfalt daha kısa süre içerisinde yapılıyor.
(SÇ-SÇ-Y)

31.07.2017 12:25:45 TSI
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