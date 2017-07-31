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Kaymakam Sırmalı Bostancı Mahallesini ziyaret etti



(Fotoğraflı)



Emrah Elmas

BALIKESİR (İHA) - Balıkesir'in Edremit ilçesinde Bostancı Mahallesinde Mahalle Muhtarı ve vatandaşlar tarafından karşılanan Kaymakam Sırmalı mahalle sakinleriyle bir araya gelerek vatandaşların sorun ve isteklerini dinledi

Vatandaşların sorunlarını yerinde görmek ve dertlerine ortak olmak için bu ziyaretleri gerçekleştirdiklerini belirten Kaymakam Sırmalı "Devlet ve milletin kucaklaşarak bütünleştiği "devlet-millet kaynaşmasına" örnek olacak şekilde ilçe merkezi ve mahallelerimizi ziyaret ederek vatandaşlarımızla buluşuyoruz. Ziyaret vesilesiyle vatandaşlarımızın istek ve taleplerini yerinde görerek değerlendirme imkanı buluyoruz. Devletimizin sunmuş olduğu hizmetler konusunda vatandaşımızı bilgilendiriyor, karşılaşılan sorunlar konusunda da çözüm üretici oluyoruz. Vatandaş odaklı kamu yönetimi olarak öncelikli hedefimiz ilçemiz merkez ve mahallelerinde yaşayan vatandaşlarımızın huzur ve güven ortamı içerisinde yaşamalarıdır. Bu nedenle sık sık ziyaret ettiğimiz mahallelerimizde incelemelerimiz oldukça faydalı oluyor. Özellikle kırsal mahallelerimizde yaşayan vatandaşlarımızın istek, öneri ve şikayetlerini dinleyerek çözüm bulma noktasında elimizden geleni yapıyoruz." dedi.

Ziyaret ettiği köylerde yaşlı vatandaş ve çocuklarla yakından ilgilenen Kaymakam Sırmalı, yaşlılarla bir süre sohbet ederek, sorunlarını dinledi. Bostancı Mahallesi sakinleri Edremit-Burhaniye anayolu üzerine bir alt geçit yapılmasını talep ettiler. Kaymakam Sırmalı mahalle sakinlerinin talebini ilgili mercilere ileteceğini ifade etti.

(EME)



31.07.2017 12:31:41 TSI

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