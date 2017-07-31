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29 kişi zehirlendi

31 Temmuz 2017 Pazartesi, 12:37
29 kişi zehirlendi

Tuncay Türkgülü
DÜZCE (İHA) - Düzce Gölyaka İlçesine bağlı Yayakbaşı Köyü'nde düzenlenen bir sünnet düğünü merasiminde tavuklu pilav yiyen 29 kişi sabah saatlerinde mide bunaltısı ve baş dönmesi şikayeti ile hastaneye başvurdu. Şahısların yedikleri yemekten zehirlendiği tespit edildi.
Edinilen bilgilere göre, olay dün meydana geldi. Yayakbaşı Köyü'nde Erol Y. İsimli vatandaşın yaptığı sünnet düğünü merasiminde tavuklu pilav dağıtıldı. Sünnet düğünü merasimine katılan ve pilavdan yiyen Eyül T, Ömer Y, Recai Ç, Rıza T, Esra T, Dilek T, Eyüp Y, Semra Ç, Muhammet K.Ö, Nalan A, Avni A, Gökmen E, Ercan T, Buse T, Betül T, Murat B, Enes B, Sude A, Cihan M, Osman M, Cengiz A, Nazlı Y, Muharrem Y, İfalet Y, Ruhide Y, Beyza Ç, Mevlüt Ç ve Abdülsamet B. Mide bulantısı şikayeti ile çeşitli hastanelere başvurdular. Atatürk Devlet Hastanesi, Düzce Üniversitesi Hastanesi ve özel bir hastanenin acil servisine götürülen şahısların yedikleri pilavdan zehirlendiği ortaya çıktı. Jandarma ekipleri, Düzce Cumhuriyet Başsavcılığı talimatı ile olayla ilgili soruşturma başlatırken, zehirlenmeye neden olan pilav, ayran ve tatlının incelenmesi için İl Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü ekipleri numune aldı. Olayla ilgili inceleme devam ediyor.
(TT-BA-Y)

31.07.2017 12:37:03 TSI
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