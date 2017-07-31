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Çerçioğlu üreticiye destek olmaya devam ediyor



(Fotoğraflı)



Onur Durmuş

AYDIN (İHA) - Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu üreticiye destek olmaya devam ediyor.

Üretici ve çiftçinin yanında olduğunu belirten Başkan Çerçioğlu, üreticiye yönelik projelerin artarak devam edeceğini ifade etti. Başkan Çerçioğlu'nun talimatıyla ilk uygulaması Karacasu'da başlatılan ve yerel tarımın desteklenmesi amacıyla kullanıma sunulan selektör makinesi çiftçinin yüzünü güldürdü.

600'e yakın üreticinin 22 bin 350 dekar alanda yaptığı hububat tarımı desteklemesiyle temiz tohumluk almaya başlayan üreticiler, desteklemenin Karacasu için ihtiyaç olduğunu ve sorunun Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu tarafından çözüme ulaştırılmasından duydukları memnuniyeti dile getirdiler.

Yerel tarım projelerine verdiği önemle gündemden düşmeyen Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu tarımsal üretime verdikleri önemin altını çizerek, çiftçimizle beraber Aydın tarımını daha iyi yerlere getirmek için çalışmaların devam ettiğini belirtti.

(OD-MB-Y)



31.07.2017 12:40:46 TSI

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