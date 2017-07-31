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Konyaaltı Öğrenci Lokali start alıyor



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ANTALYA (İHA) - Konyaaltı Belediyesi, Akdeniz Üniversitesi'nin sınır komşusu olan Pınarbaşı Mahallesi'nde Öğrenci Lokali Projesi'nin startını veriyor.

Konyaaltı Belediyesi, üniversite eğitimi için Antalya'ya gelen öğrencilere yönelik projeyi hayata geçiriyor. Akdeniz Üniversitesi'nin güney sınır komşusu Pınarbaşı Mahallesi'nde Öğrenci Lokali Projesi'nin startı veriliyor. Pınarbaşı Mahallesi 730 ve 732 Sokak kesişiminde yer alan bin 35 metrekare alan üzerine inşa edilecek olan projenin tüm hazırlıkları tamamlandı.

Konyaaltı'nda eğitime dönük bir çok projeyi hayata geçirdiklerini dile getiren Konyaaltı Belediye Başkanı Muhittin Böcek, öğrencilerin en hayatını kolaylaştıracak bir projenin daha startını verdiklerini söyledi. Pınarbaşı Mahallesi'nde yapımı büyük bir hızla devam eden Kongre ve Fuar Merkezi'nin ardından şimdide Öğrenci Lokali Projesini hayata geçirdiklerini belirten Başkan Böcek, kapalı ve açık oturma alanı yanı sıra spor faaliyetlerinin de yapılabileceği yeşil alana sahip tesiste üniversite öğrencilerine ücretsiz hizmet verileceğini söyledi.

200 kişilik kafeterya ve 100 kişilik bahçe oturma alanıyla toplum 300 kişi kapasiteli Öğrenci Lokali, 390 metrekare kapalı ve 365 metrekare yeşil alana sahip. Rampa çözümlemeleri ve görme engeliler için kılavuz zemin taşlarıyla engelli öğrencilerin de kullanımına uygun olarak planlanan Öğrenci Lokali, bu yıl içinde hizmete açılacak.

(SÇ-SÇ-Y)



31.07.2017 12:54:36 TSI

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