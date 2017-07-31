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Şehitkamil'de spor yapan formda kalıyor



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GAZİANTEP (İHA) - Şehitkamil Belediyesi bünyesinde hizmet veren erkek ve bayan spor merkezinde her yıl binlerce üyenin spor yaparak formunu koruyor. Merkezler, modern spor aletleri ve ekipmanlarıyla yenileniyor ve güzelleşiyor.

Şehitkamil Belediye Başkanlığınca ilçenin farklı bölgelerine kazandırılan spor merkezlerinin sayıları çoğalıyor. 17 farklı noktada fitness, pilates, step, aerobik ve zumba branşlarında eğitimlerin verildiği spor merkezlerine Batıkent Mahallesinde bir yenisini daha ekleyen Şehitkamil Belediyesi, mevcut spor merkezlerini de birbirinden modern spor aletleriyle yenilemeyi de ihmal etmiyor. Yıl boyunca faaliyetlerini aralıksız olarak sürdüren spor merkezlerinde farklı seans ile saat seçeneklerinin olması, formunu korumak ve zinde kalmak isteyen Şehitkamillikadınları ve erkekleri mutlu ediyor.

"Düzenli spor yapmaya teşvik etmeye devam edeceğiz"

İlçenin farklı noktalarında faaliyetlerini sürdüren spor merkezlerinde 7'den 70'e herkesi düzenli spor yapamaya teşvik ettiklerini belirten Şehitkamil Belediye Başkanı Rıdvan Fadıloğlu, dört mevsim boyunca vatandaşlardan büyük ilgi gören spor merkezlerinin faaliyetleriyle ilgili yaptığı değerlendirmede, "Düzenli spor yapan herkesin günlük hayatın stresini daha rahat attığını yine ruh ve beden sağlığını daha uzun yıllar koruyabildiklerini gözlemliyor, spor bilimcilerden bu konuda bilgiler alıyoruz. Spor merkezilerimizden faydalanarak spor yapmayı yaşam tarzı haline getiren üyelerimiz, hareketli yaşamın sağlığımız ve formda kalabilmemize ne kadar faydalı ve gerekli olduğunu, bizzat yaşayarak görüyor ve hissediyor. Bizde spor merkezlerimize olan yoğun talebi daha nitelikli şartlarda karşılayabilmek adına ilçemize yeni spor merkezleri kazandırıyor, mevcutta faaliyetlerini sürdüren tesislerimizi yeniliyor, üyelerimizin taleplerine daha fazla cevap verir hale getiriyoruz. Yaz döneminde Burak, Gazikent ve MerveşehirMahallerimizde yer alan spor merkezlerimizi teknolojik spor aletleriyle yeniledik. Batıkent mahallemize yeni bir bayan spor merkezi kazandırdık. 365 gün herkes için spor politikamızı sürdürüyoruz. Farklı branşlarda eğitim faaliyetlerini sürdüren spor merkezlerimiz, sportif projelerimiz, yıl içerisinde farklı vesilelerle düzenlediğimiz sportif organizasyonlarımız ve spor merkezlerimizle sporun, sporcunun yanında ve destekçisi olmaya devam edeceğiz. Bir kez daha sağlıklı ve zinde bir yaşam için tüm vatandaşlarımızı sportif tesislerimize davet ediyorum" dedi.

"Formda kalmak için geç kalmayın"

Şehitkamil Belediyesi erkek ile bayan spor merkezlerinde sportif eğitim ve danışmanlık hizmetlerini vatandaşların yoğun ilgisiyle sürdürdüklerini belirten Şehitkamil Belediyesi Batıkent Bayan Spor Merkezi Eğitmeni Gamze Polat, formda kalmak isteyen hanımların ve beylerin geç kalmadan ilçenin 18 farklı bölgesinde fitness, pilates, step, aerobik vezumba branşlarında eğitimlerin verildiği spor merkezlerine müracaat etmelerini önerdi. Polat, "Şehitkamil Belediyemizin tüm vatanlarımızın sürdürülebilir spor alışkanlığı kazanması konusunda yürüttüğü başarılı projelerin ve bilinçlendirme çalışmalarının büyük etkisiyle spor merkezlerimiz büyük ilgi görüyor. Sağ olsunlar Şehitkamil Belediye Başkanımız Sayın Rıdvan Fadıloğlu, bu ilgiyi karşılıksız bırakmıyor.Başkanımız ilçemize nitelikli ve yeni spor merkezleri kazandırıyor. Artık herkesin ilçede rahatça ulaşabileceği mesafelerde spor salonları mevcut. Spor yapmayı ertelemeden, daha fazla geç kalmadan sağlığını korumak, sağlıklı ve mutlu nesillerin yetişmesine katkı yapmak isteyen herkesi spor merkezlerimize davet ediyoruz" ifadelerini kullandı.

(SD-Y)



31.07.2017 12:59:33 TSI

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