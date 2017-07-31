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Plaj Voleybolu Turnuvası



(Fotoğraflı)



ANTALYA (İHA) - Manavgat Belediyesi'nin yaz etkinlikleri kapsamında ikincisini düzenlediği plaj voleybolu turnuvası sona erdi.

Manavgat Belediyesi'nin düzenlediği plaj voleybolu turnuvası sona erdi. Boğaz Otel Plajı'nda yapılan mücadeleleri Manavgat Belediye Başkanı Şükrü Sözen, Belediye Meclis Üyeleri, Birim Müdürleri, Manavgatlı spor severler ve yerli, yabancı birçok turist izledi. Halk kategorisi ve Manavgat Cup kategorisi olmak üzeri iki ayrı kategoride mücadeleler yapıldı. Halk kategorisine 20 erkek, 13 bayan takımı katılırken Manavgat Cup kategorisinde ise 8 profesyonel bayan voleybol takımı katıldı.



Kupa ve madalyalar takdim edildi

Beş gün süren turnuvada yarı final ve finale kalan takımlar izleyicilere kıran kırana bir mücadele izletti. Yapılan maçlar sonucunda halk kategorisinde erkeklerde birinci Deniz Mühendislik takımından Umut ve Celil olurken, bayanlarda ise Sammy takımından Banu ve Ebrar oldu. Ukrayna, Bulgaristan ve Türk Takımının müsabakalarına sahne olan Manavgat Cup kategorisinde ise Nina - Anna çifti birinci oldu. Tüm kategorilerde toplam 41 takımın mücadele ettiği maçlarda 82 sporcu ter döktü. Sporcuları tebrik eden Manavgat Belediye Başkanı Şükrü Sözen, "Gençlerimizi spora yöneltmek ve Manavgat'ı sosyal bir kent yapmak amacıyla başlattığımız bu turnuva, halkımızdan yoğun ilgi gördü. Geleneksel hale getirdiğimiz turnuvaya daha da yoğun bir katılım bekliyorum'' dedi. Düzenlenen törenle dereceye giren takımlara kupa, sporculara madalya ve hakemlere plaketlerini Başkan Sözen takdim etti.

(SÇ-SÇ-Y)



31.07.2017 13:06:04 TSI

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