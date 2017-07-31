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Gençlik merkezinde yaz akademisi

31 Temmuz 2017 Pazartesi, 13:09
Gençlik merkezinde yaz akademisi
Gençlik merkezinde yaz akademisi

(Fotoğraflı)

Tuncay Türkgülü
DÜZCE (İHA) - Düzce Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü bünyesinde faaliyet gösteren Gençlik Merkezi ücretsiz olarak verdiği Kültürel Aktivitelerine ara vermeden devam ediyor.
Faaliyetlerine her yıl yenisini ekleyen Gençlik Merkezinde Yaz Akademisi ile Değerler Eğitimi, Kuran-ı Kerim ve Temel Dini Bilgiler eğitimi veriliyor. Düzce Gençlik Merkezinde devam eden eğitimlerle gençlerin sosyal, kültürel, sanatsal ve sportif faaliyetler çerçevesinde serbest zamanlarının yetenekleri doğrultusunda değerlendirilmesine fırsat verilerek zararlı alışkanlıklardan uzak tutulması amaçlanıyor.
(TT-GY-Y)

31.07.2017 13:09:48 TSI
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