Kaymakam Tekin Gülşehir'de yaz şölenine katıldı
(Fotoğraflı)
Can Taşkın
NEVŞEHİR (İHA) - Gülşehir'de hafta sonunda düzenlenen yaz şöleni etkinliklerine katılan Kaymakam Çağlar Tekin sanatçılara Gülşehir tanıtımına katkıda bulundukları için teşekkür plaketi verdi.
Gülşehir Sadabad parkında düzenlenen yaz şöleni etkinlikleri kapsamında sanatçılar Küçük İbo, Hazal ve Tuncer Bal sahne aldı. Gülşehirlilere unutulmaz bir gece yaşatan sanatçılara Gülşehir'in tanıtımına yapmış oldukları katkılardan dolayı Gülşehir Kaymakamı Çağlar Tekin teşekkür plaketi verirken kendilerini fahri hemşeri olarak gördüklerini ve ilçenin tanıtımına destek vereceklerine yürekten inandığını söyledi.
(COŞ-SK)
31.07.2017 13:14:07 TSI
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