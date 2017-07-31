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Edremit Belediyesinden evleneceklere 'Düğün Bohçası' desteği



(Fotoğraflı)



İbrahim İlhan

VAN (İHA) - Van'ın Edremit Belediyesi, taziyelerde ailelere yaptığı 'Taziye Paketi' desteğinin yanı sıra yeni evleneceklere de 'Düğün Bohçası' paketi adı altında destek veriyor.

Edremit Belediyesi, yürüttüğü yol yapım, sahil kordonu ve plaj gibi çalışmaların yanında sosyal projelere de ağırlık veriyor. Yeni evlenecekleri yalnız bırakmayan Edremit Belediyesi, çeyizlerine destek çıkıyor. İçinde seccade, patik, yazma, lif ve havlunun bulunduğu 'Düğün Bohçası' ile evlenecekleri ziyaret eden belediye yetkilileri, hediyelerini teslim ederek iki cihan saadeti diliyor.

Edremit Belediye Başkan Vekili Atıf Çiçekli, Edremit Belediyesi olarak dünya evine giren gençleri yalnız bırakmadıklarını belirterek, "Gençlerimize 'Düğün Bohçası' hediye ederek yalnız olmadıklarını hissettiriyoruz. Ayrıca çiftlerimizi tebrik ederek, iki cihan saadeti diliyoruz" dedi.

Genç çiftler ise, içinde seccade, patik, yazma, lif ve havlu bulunan 'Düğün Bohçası'nı teslim alarak, iyi ve kötü günde kendilerini unutmayan Başkan Vekili Çiçekli'ye teşekkür ettiler.

Edremit Belediyesi, ilçedeki taziyelere de 'Taziye Paketi' adı altında çay ve şeker desteğinde bulunarak, halkın acılı günlerinde de yanlarında oluyor.

(MSA-Y)



31.07.2017 13:58:16 TSI

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