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Arpacı'da üstyapı çalışmaları başladı

31 Temmuz 2017 Pazartesi, 14:01
Arpacı'da üstyapı çalışmaları başladı
Arpacı'da üstyapı çalışmaları başladı

(Fotoğraflı)

MANİSA (İHA) - 17 ilçede kilit parke çalışmalarına hız kesmeden devam eden Manisa Büyükşehir Belediyesi, Köprübaşı'na bağlı Arpacı Mahallesinde kilit parke taşı döşeme çalışmalarına başladı.
İl genelinde gerçekleştirdiği projeler ile vatandaşların hayatlarını kolaylaştıran Manisa Büyükşehir Belediyesi, kilit parke taşı ve bordür döşeme çalışmalarına da aralıksız devam ediyor. Bu kapsamda Köprübaşı'na bağlı Arpacı Mahallesinde de çalışmalara başlandı. Daha önce MASKİ Genel Müdürlüğü'nce alt yapısı yenilenen mahallede gerçekleştirilecek çalışmalarla, üst yapı da tamamen yenilenmiş olacak. Mahallede yürütülen çalışmaları Köprübaşı Koordinasyon İşleri Müdürü Rahmi Erdem de yakından takip ediyor. Çalışmalar hakkında bilgiler veren Manisa Büyükşehir Belediyesi Yol Yapım ve Onarım Daire Başkanı Fevzi Demir, "Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün önderliğinde vatandaşlarımızın daha mutlu ve huzurlu bir yaşam sürebilmeleri için çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Arpacı mahallemizde ilk olarak MASKİ Genel Müdürlüğü'nce altyapı çalışmaları gerçekleştirildi. Bu çalışmaların tamamlanmasının ardından Yol Yapım ve Onarım Daire Başkanlığı olarak biz de kilit parke taşı ve bordür döşeme çalışmalarımıza start verdik. Bu çalışmalar kapsamında Mahallemizin mezarlık yolu ile mezarlık içerisinde de kilit parke taşı uygulaması yaptık" dedi. İl genelinde vatandaşların ihtiyaçları doğrultusunda çalışmaların sürdürüleceğini belirten Daire Başkanı Fevzi Demir, Arpacı Mahallesinde alt yapının yenilenmiş olarak hizmete girdiğini dile getirerek, çalışmanın tamamlanmasıyla birlikte üst yapının da yeni haliyle hizmete gireceğini söyledi.
(ÖND-Y)

31.07.2017 14:03:36 TSI
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