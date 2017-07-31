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Karesi'de modern parklarla donatıldı

31 Temmuz 2017 Pazartesi, 14:38
Karesi'de modern parklarla donatıldı
Karesi'de modern parklarla donatıldı

(Fotoğraflı)

Taşkın Sarıca
BALIKESİR (İHA) - Karesi Belediye Başkanı Yücel Yılmaz, halkın sosyal hayatını kaliteli geçirmesi için ilçeye sağlıklı, temiz ve güvenli 72 park, 47 adet fitness sahası, 12 halı saha, 27 okul bahçesi spor sahası ve 48 adet de semt spor sahası kazandırdı.
Karesi Belediye Başkanı Yücel Yılmaz, ilçe halkının kaliteli zaman geçirmesi için mahallelerdeki parkları modern yeni nesil oyun grupları ve kent mobilyaları ile donattı. Başkan Yılmaz'ın talimatı ile bugüne kadar merkez ve kırsal mahallelere 72 park, 47 adet fitness sahası, 12 halı saha, 27 okul bahçesi spor sahası ve 48 adet de semt spor sahası kazandırıldı. Parklardaki oyun alanları ve yürüyüş parkurları Avrupa Birliği standartlarında olan kauçuk ile kaplandı ve çitle çevrilerek daha da güvenli hale getirildi. Çocuklara sağlıklı, temiz ve güvenli oyun alanları oluşturan Karesi Belediyesi, parklarda çocukların güvenli bir şekilde oynamasını sağlarken aynı zamanda onların fiziki gelişimlerine katkı sağlayacak yeni nesil oyun gruplarını da kurdu.
Klasikleşmiş salıncak ve kaydırakların bulunduğu parklarda çocukların ilgisini çekecek birbirinden farklı oyun gruplarının da yer aldığına dikkat çeken Başkan Yılmaz, çocukların sabah saatlerinden gece geç saatlere kadar aileleriyle birlikte eğlendiklerine dikkat çekti. Yaşanılabilir, sürdürülebilir ve modern bir Karesi için kolları sıvayan Başkan Yılmaz, "Geleceğimizin mimarı olacak çocuklarımızın daha modern parklarda zamanlarını geçirmelerini istiyoruz" dedi.
İlçede onlarca parkı yeni nesil oyun grupları ile donatan Park ve Bahçeler Müdürlüğü, parkların şehre yakışır olması için her gün rutin kontrolleri yapıyor. Yabani ot biçimi, ağaçlandırma, bitki çalışması yapan ekipler, arızalanan oyun gruplarını ve spor aletlerini de kısa sürede tamir ediyor.
(TS)

31.07.2017 14:40:06 TSI
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