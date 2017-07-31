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Ali Dağı Yamaç Paraşütü Şampiyonası ödül töreniyle sona erdi



(Fotoğraflı)



KAYSERİ (İHA) - 8'incisi düzenlenen Uluslararası Ali Dağı Yamaç Paraşütü Şampiyonası 6 gün süren uçuşların ardından sona erdi. 73 ile 104 km mesafe aralığında Bünyan, Tomarza, Pınarbaşı ve Develi hedeflerine uçuş yaparak dereceye giren pilotlar ödüllerini aldı.

Kadınlar klasmanında Fateme Eftekhari 1., Merve Arslan 2., Gülşah Asmalı 3. sırada yer alırken erkekler klasmanında Mohammad Ali Hosseini Semmani 1., Phill Glutz 2., Konstantin Tregubov 3. oldu.

Esma Hatun Sosyal Tesislerinde düzenlenen ödül törenine, Vali vekili Baha Başçelik, Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Çelik, Garnizon Komutan vekili ve 12. Hava Ulaştırma Ana Üs Komutanı Hava Pilot Tuğgeneral Selçuk Aygün, Melikgazi Kaymakamı Erkara Yırık, Talas Kaymakamı Zekeriya Güney, AK Parti İl Başkanı Hüseyin Cahit Özden, İlçe Başkanı Ragıp Dost, Hava Sporları Federasyon Başkanı Ahmet Çağrı Özen, ilçe protokolü, meclis üyeleri, yarışmacılar ve görevliler katıldı.

8. Uluslararası Yamaç Paraşütü Kupasına 98 yarışmacının katıldığını belirten Talas Belediye Başkanı Dr. Mustafa Palancıoğlu, "Bunların 10'u bayan olmak üzere 6 farklı ülkeden Rusya, İran, Norveç, Çek Cumhuriyeti ve Irak olmak üzere farklı ülkelerden yarışmacılarımız oldu. Özellikle Ali Dağı Türkiye'nin en önemli yamaç paraşütü ve hava sporlarının yapılacağı noktalardan bir tanesi. Ali Dağı 360 Derece projemiz kapsamında 10 km'lik yolumuzu açtık. Burası aynı zamanda sporculuk faaliyetleri için kullanılacak. Binicilik, yürüyüş, koşu, bisiklet faaliyetleri için kullanılacak. Saolsun Büyükşehir Belediye Başkanımız bizim maddi gücümüz olmadığı için teleferik projesiyle ilgili yatırımımı Büyükşehir Belediyesi olarak yapacaklarını söyledi. Bu kapsamda Çelik Başkanımıza teşekkür ederim." dedi.

Ali Dağı'nın bir sembol olması için Büyükşehir Belediyesi ve Talas Belediyesi ile tüm yatırımları gerçekleştirdiklerini ifade eden Başkan Palancıoğlu, "İnşallah önümüzde 4-5 yıl içerisinde Ali Dağı sadece Türkiye'de değil dünyada ismini duyuran dağlardan bir tanesi olacak. Tabi buraya yabancı sporcularımızın gelmesi son derece önemli. Bu kapsamda yurtdışından birçok sporcumuzu Ali Dağına davet ederek tanıtım çalışmalarımız olacak. İnşallah bundan sonraki hava sporları ve yamaç paraşütü ile ilgili tüm aktivitelere sporcularımızı bekliyoruz. Ödül alan tüm yarışmacılarımızı ve katılan sporcularımızı tebrik ediyorum." diye konuştu.

Kayseri ve Talas'ı ulusal ve uluslararası çapta adını duyuracak her organizasyonun arkasında olduklarını belirten Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Çelik, "Erciyes Dağı bizim çok önem verdiğimiz bir değerimiz. Ali Dağı da yamaç paraşütünde çok önem verdiğimiz bir değer. Daha ekonomik ve sportif hale gelmesi için biz de Büyükşehir Belediyesi olarak elimizden geleni yapacağız. Ali Dağı, yamaç paraşütü alanında Türkiye'nin en gözde yerlerinden biri. Ödül almaya hak kazanan yarışmacılarımızı tebrik ediyorum. Önümüzdeki yıl yeniden buluşmak üzere tüm sporcularımızı tekrardan Kayseri'ye davet ediyorum" dedi.

Başkan Mustafa Palancıoğlu'na teşekkür ederek konuşmasına başlayan Hava Sporları Federasyon Başkanı Ahmet Çağrı Özen, "Talas Ali Dağı çok önemli bir tesis. Sürdürülebilir olan hizmetin devamlılığı. Teleferik de inşa edildikten sonra burası yoğun bir şekilde kullanılacak. Hedefimiz yamaç paraşütü dünya kupasını Türkiye'ye getirmek. Bu da Ali Dağı'nda neden olmasın?" diye konuştu.

"Benim bu yarışmaya katkım teknik yönde. Hava sporcuları için Talas ve Ali Dağı çok önemli." diyen yarışmanın organizatörü Semih Sayır, şunları söyledi:

"Ali Dağı, Türkiye'nin en önemli yerlerinden bir tanesi. Buraya yatırım yapılmasını ve dünya şampiyonlarının burada yapılmasını istiyoruz. Başkanımız konuya gereken önemi gösteriyorlar. Çok güzel ve başarılı bir organizasyon oldu. Yarışmacılarımız şampiyonada bulunmaktan çok memnun."

(AG-SK)



31.07.2017 15:22:49 TSI

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