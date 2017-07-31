ÖNE ÇIKANLAR
SON DAKİKA
YEREL HABERLER  / KAYSERİ HABERLERİ
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

Ali Dağı Yamaç Paraşütü Şampiyonası ödül töreniyle sona erdi

31 Temmuz 2017 Pazartesi, 15:20
Ali Dağı Yamaç Paraşütü Şampiyonası ödül töreniyle sona erdi
Ali Dağı Yamaç Paraşütü Şampiyonası ödül töreniyle sona erdi

(Fotoğraflı)

KAYSERİ (İHA) - 8'incisi düzenlenen Uluslararası Ali Dağı Yamaç Paraşütü Şampiyonası 6 gün süren uçuşların ardından sona erdi. 73 ile 104 km mesafe aralığında Bünyan, Tomarza, Pınarbaşı ve Develi hedeflerine uçuş yaparak dereceye giren pilotlar ödüllerini aldı.
Kadınlar klasmanında Fateme Eftekhari 1., Merve Arslan 2., Gülşah Asmalı 3. sırada yer alırken erkekler klasmanında Mohammad Ali Hosseini Semmani 1., Phill Glutz 2., Konstantin Tregubov 3. oldu.
Esma Hatun Sosyal Tesislerinde düzenlenen ödül törenine, Vali vekili Baha Başçelik, Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Çelik, Garnizon Komutan vekili ve 12. Hava Ulaştırma Ana Üs Komutanı Hava Pilot Tuğgeneral Selçuk Aygün, Melikgazi Kaymakamı Erkara Yırık, Talas Kaymakamı Zekeriya Güney, AK Parti İl Başkanı Hüseyin Cahit Özden, İlçe Başkanı Ragıp Dost, Hava Sporları Federasyon Başkanı Ahmet Çağrı Özen, ilçe protokolü, meclis üyeleri, yarışmacılar ve görevliler katıldı.
8. Uluslararası Yamaç Paraşütü Kupasına 98 yarışmacının katıldığını belirten Talas Belediye Başkanı Dr. Mustafa Palancıoğlu, "Bunların 10'u bayan olmak üzere 6 farklı ülkeden Rusya, İran, Norveç, Çek Cumhuriyeti ve Irak olmak üzere farklı ülkelerden yarışmacılarımız oldu. Özellikle Ali Dağı Türkiye'nin en önemli yamaç paraşütü ve hava sporlarının yapılacağı noktalardan bir tanesi. Ali Dağı 360 Derece projemiz kapsamında 10 km'lik yolumuzu açtık. Burası aynı zamanda sporculuk faaliyetleri için kullanılacak. Binicilik, yürüyüş, koşu, bisiklet faaliyetleri için kullanılacak. Saolsun Büyükşehir Belediye Başkanımız bizim maddi gücümüz olmadığı için teleferik projesiyle ilgili yatırımımı Büyükşehir Belediyesi olarak yapacaklarını söyledi. Bu kapsamda Çelik Başkanımıza teşekkür ederim." dedi.
Ali Dağı'nın bir sembol olması için Büyükşehir Belediyesi ve Talas Belediyesi ile tüm yatırımları gerçekleştirdiklerini ifade eden Başkan Palancıoğlu, "İnşallah önümüzde 4-5 yıl içerisinde Ali Dağı sadece Türkiye'de değil dünyada ismini duyuran dağlardan bir tanesi olacak. Tabi buraya yabancı sporcularımızın gelmesi son derece önemli. Bu kapsamda yurtdışından birçok sporcumuzu Ali Dağına davet ederek tanıtım çalışmalarımız olacak. İnşallah bundan sonraki hava sporları ve yamaç paraşütü ile ilgili tüm aktivitelere sporcularımızı bekliyoruz. Ödül alan tüm yarışmacılarımızı ve katılan sporcularımızı tebrik ediyorum." diye konuştu.
Kayseri ve Talas'ı ulusal ve uluslararası çapta adını duyuracak her organizasyonun arkasında olduklarını belirten Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Çelik, "Erciyes Dağı bizim çok önem verdiğimiz bir değerimiz. Ali Dağı da yamaç paraşütünde çok önem verdiğimiz bir değer. Daha ekonomik ve sportif hale gelmesi için biz de Büyükşehir Belediyesi olarak elimizden geleni yapacağız. Ali Dağı, yamaç paraşütü alanında Türkiye'nin en gözde yerlerinden biri. Ödül almaya hak kazanan yarışmacılarımızı tebrik ediyorum. Önümüzdeki yıl yeniden buluşmak üzere tüm sporcularımızı tekrardan Kayseri'ye davet ediyorum" dedi.
Başkan Mustafa Palancıoğlu'na teşekkür ederek konuşmasına başlayan Hava Sporları Federasyon Başkanı Ahmet Çağrı Özen, "Talas Ali Dağı çok önemli bir tesis. Sürdürülebilir olan hizmetin devamlılığı. Teleferik de inşa edildikten sonra burası yoğun bir şekilde kullanılacak. Hedefimiz yamaç paraşütü dünya kupasını Türkiye'ye getirmek. Bu da Ali Dağı'nda neden olmasın?" diye konuştu.
"Benim bu yarışmaya katkım teknik yönde. Hava sporcuları için Talas ve Ali Dağı çok önemli." diyen yarışmanın organizatörü Semih Sayır, şunları söyledi:
"Ali Dağı, Türkiye'nin en önemli yerlerinden bir tanesi. Buraya yatırım yapılmasını ve dünya şampiyonlarının burada yapılmasını istiyoruz. Başkanımız konuya gereken önemi gösteriyorlar. Çok güzel ve başarılı bir organizasyon oldu. Yarışmacılarımız şampiyonada bulunmaktan çok memnun."
(AG-SK)

31.07.2017 15:22:49 TSI
NNNN
İLGİLİ HABERLER
Birleşik Kafkasya Derneğinden Çolakbayrakdar'a teşekkür ziyareti
YEREL

BİRLEŞİK KAFKASYA DERNEĞİNDEN ÇOLAKBAYRAKDAR'A TEŞEKKÜR ZİYARETİ
Erciyes'te zirve tırmanışları başladı
YEREL

ERCİYES'TE ZİRVE TIRMANIŞLARI BAŞLADI
Yahyalı doğalgaza kavuşuyor
YEREL

YAHYALI DOĞALGAZA KAVUŞUYOR
Melikgazi Belediyesi araç parkını genişletti
YEREL

MELİKGAZİ BELEDİYESİ ARAÇ PARKINI GENİŞLETTİ
İçinde kimyasal madde olan varil patladı: 1 yaralı
YEREL

İÇİNDE KİMYASAL MADDE OLAN VARİL PATLADI: 1 YARALI
13. Geleneksel Hasancı Pilav Şenliği yapıldı
YEREL

13. GELENEKSEL HASANCI PİLAV ŞENLİĞİ YAPILDI
12. Hava Ulaştırma Ana Üs Komutanı Aygün'den Kayseri Şeker'e ziyaret
YEREL

12. HAVA ULAŞTIRMA ANA ÜS KOMUTANI AYGÜN'DEN KAYSERİ ŞEKER'E ZİYARET
Çevre temizlik vergileri ile 2 adet damperli kar kürüme ve tuz serpme aracı alındı
YEREL

ÇEVRE TEMİZLİK VERGİLERİ İLE 2 ADET DAMPERLİ KAR KÜRÜME VE TUZ SERPME ARACI ALINDI
13. Geleneksel Hasancı Pilav Şenliği
YEREL

13. GELENEKSEL HASANCI PİLAV ŞENLİĞİ
Çerkeslerden Başkan Çelik'e takdir ve plaket
YEREL

ÇERKESLERDEN BAŞKAN ÇELİK'E TAKDİR VE PLAKET
Başkan Çelik: &quot;Kayseri belediyecilik tarihinin en yoğun günleri yaşanıyor&quot;
YEREL

BAŞKAN ÇELİK: "KAYSERİ BELEDİYECİLİK TARİHİNİN EN YOĞUN GÜNLERİ YAŞANIYOR"
Yükleme yaparken kamyondan düştü
YEREL

YÜKLEME YAPARKEN KAMYONDAN DÜŞTÜ
Motosiklet traktöre çarptı:2 yaralı
YEREL

MOTOSİKLET TRAKTÖRE ÇARPTI:2 YARALI
Araç tırın altına girdi
YEREL

ARAÇ TIRIN ALTINA GİRDİ
Bıçaklı saldırı: 1 yaralı
YEREL

BIÇAKLI SALDIRI: 1 YARALI
Motosiklet ve otomobil çarpıştı: 1 yaralı
YEREL

MOTOSİKLET VE OTOMOBİL ÇARPIŞTI: 1 YARALI
Melikgazi Belediyesinden ücretsiz internet hizmeti
YEREL

MELİKGAZİ BELEDİYESİNDEN ÜCRETSİZ İNTERNET HİZMETİ
Kaçarken düşürdüğü cep telefonu kapkaççıyı ele verdi
YEREL

KAÇARKEN DÜŞÜRDÜĞÜ CEP TELEFONU KAPKAÇÇIYI ELE VERDİ
İncesu Belediye Başkanı Zekeriya Karayol vatandaşlarla bir araya geldi
YEREL

İNCESU BELEDİYE BAŞKANI ZEKERİYA KARAYOL VATANDAŞLARLA BİR ARAYA GELDİ
Kayseri Narkotik Şube Müdürlüğü Türkiye'nin en başarılı 2. şubesi oldu
YEREL

KAYSERİ NARKOTİK ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ TÜRKİYE'NİN EN BAŞARILI 2. ŞUBESİ OLDU
Motosiklet ve otomobil çarpıştı: 1 yaralı
YEREL

MOTOSİKLET VE OTOMOBİL ÇARPIŞTI: 1 YARALI
Kazımkarabekir mahallesinde kat karşılığı ihale ile 3 blokda 183 DAİRE YAPTIRILACAK
YEREL

KAZIMKARABEKİR MAHALLESİNDE KAT KARŞILIĞI İHALE İLE 3 BLOKDA 183 DAİRE YAPTIRILACAK
Kocasinanlı çocuklar Başkan Çolakbayrakdar ile şenlendi
YEREL

KOCASİNANLI ÇOCUKLAR BAŞKAN ÇOLAKBAYRAKDAR İLE ŞENLENDİ
HAGİAD Nesiller Buluşması Yapıldı
YEREL

HAGİAD NESİLLER BULUŞMASI YAPILDI