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1. Dütmen Yaylası Piknik ve Keşkek Şenliği



(Fotoğraflı)



Ahmet Şükrü Uluçay

SAMSUN (İHA) - Samsun Bafra Pelitbükülüler Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği tarafından "1. Dütmen Yaylası Piknik ve Keşkek Şenliği" yapıldı.

Dütmen Yaylası'nda yapılan şenliğe Bafra Belediye Başkanı Zihni Şahin, Alaçam Belediye Başkanı Hadi Uyar, AK Parti Bafra İlçe Başkanı Tuncay Yurduseven, MHP Bafra İlçe Başkanı Abdurrahman Çamaş, MHP Alaçam İlçe Başkanı Erdinç Gül ve çok sayıda davetli katıldı.

Pelitbükülüler Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği Başkanı Mustafa Albayrak, "Bugün burada tarihi bir gün yaşıyoruz. Böyle bir etkinliği düzenlemenin haklı sevincini ve gururunu yaşıyoruz. Bu şenlik bizi ortak paydada buluşturan, kaynaştıran, sosyalleştiren, gelenek, görenek ve örf ve adetlerimizi öğrenmemize yardımcı olan ve bu değerleri hayatımızın her aşamasında kendimize şiar edinerek geçmişimizle'de buluşmamıza katkı sağlayan çok önemli bir kültürel etkinliktir" şeklinde konuştu.

Dernek başkanının konuşmasının ardından konuklara hazırlanan keşkeler ikram edildi. Yapılan keşkek ağalığını ise 8 bin lira ile Hasan Çetin kazandı.

(ŞU-SLH-Y)



31.07.2017 15:23:56 TSI

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