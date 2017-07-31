YEREL HABERLER / SAKARYA HABERLERİ Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır. SASKİ'de görev değişimi

SASKİ'de görev değişimi



(Fotoğraflı)



SAKARYA (İHA) - SASKİ'de kurumun bazı şube müdürlüğü pozisyonlarında görev değişimi yapıldığı.

Sakarya Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi (SASKİ) Genel Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, "SASKİ bünyesinde bazı şube müdürlüğü pozisyonlarında görev değişimi yapılmıştır. Geyve-Taraklı-Pamukova Şube Müdürlüğü görevine Serdar Çelik, Hendek Şube Müdürlüğü görevine Ali Osman Gürsoy getirilmiştir. Kayıp Kaçak ve Kontrol Şube Müdürlüğü görevine Evren Kocaman, Strateji Geliştirme Şube Müdürlüğü görevine ise Betül Yalınkılınç atanmıştır. İnsan Kaynakları Şube Müdürlüğü görevini Mahmut Kaya, Yazılım ve CBS Şube Müdürlüğü görevini ise Hakan Kocaman devralmıştır. Kurumumuz personellerine yeni görevlerinde başarılar diliyoruz" denildi.

(RŞ-GY-Y)



31.07.2017 15:35:20 TSI

NNNN

