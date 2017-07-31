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Plaj'da futbol heyecanı



(Fotoğraflı)



ANTALYA (İHA) - Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Plaj Futbolu Ligi Alanya Etabı 4-5-6 Ağustos tarihlerinde Galip Dere Plajı'nda gerçekleşecek.

TFF tarafından Alanya Belediyesi'nin ev sahipliği ile gerçekleştirilecek olan Plaj Futbolu Ligi Alanya Etabı heyecanı başladı. Alanya Etabına Alanyaspor, Alanya Belediyespor, Barcınspor ve Gazipaşa Belediyespor takımları katılıyor.

04 Ağustos Cuma günü yapılacak olan teknik toplantı ile Alanya Etabı startı verilecek, kura çekimi neticesinde maç programı belli olacak. 05-06 Ağustos tarihlerinde yapılacak olan Alanya Etabı sonunda birinci olan takım TFF Plaj Futbolu Ligi Türkiye Finalleri'nde yarışmaya hak kazanacak.

(SÇ-SÇ-Y)



31.07.2017 15:46:15 TSI

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