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Bilecik'e 3.lük madalyası kazandırdı



(Fotoğraflı)



İsmet Cep

BİLECİK (İHA) - Bilecik'in Pazaryeri İlçe Halk Eğitim Spor Kulübü sporcusu Veysel Piliç, Niğde'de düzenlenen "Şehit Ömer Halisdemir Türkiye Büyükler-Gençler-Yıldızlar Kick Boks Bampiyonasında" Bilecik'e 3. lük madalyası kazandırdı.

Ömer Halisdemir Üniversitesi spor salonunda yapılan 66 il arasında Bilecik ilini temsil eden Pazaryerili kick boks sporcusu Veysel Piliç, K 1 kategorisi 81 kg'da Türkiye üçüncüsü oldu. Pazaryeri Kaymakamı ve Belediye Başkanının büyük katkılarıyla Niğde'ye giden Halk Eğitim Spor kulübü sporcunun başarısı, Pazaryeri ilçesinde sevinçle karşılandı. Yaklaşık 4 bin sporcu ve idarecinin katıldığı şampiyonanın açılış konuşmasını Kick Boks Federasyonu Başkanı Salim Kayıcı yaptı. Çok çekişmeli ve kıran kırana geçen müsabakalarda Pazaryerili sporcular dereceye girebilmek için büyük mücadele verdiler. Bilecik İl Spor Müdürlüğünün ve Pazaryeri İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünün de verdiği destekle Niğde'ye giden kafilenin başkanlığını, Kulüp Başkanı Sedat Büyük yaptı. Kick boks antrenörü Fehmi Piliç yönetimindeki şampiyonaya katılan sporcular K-1 kategorisinde 81 kilogramda Veysel Piliç, Low kick kategorisinde 75 kilogramda Emirhan Demirel, 71 kilogramda Veysel Aksu, 67 kilogramda İsmail Tansel Us, Light kategorisinde 69 kilogram üstü Şenol Emir, 69 kilogram da Mecit Turan ve 66 kilogram da Ali Piliç'ten oluştu.

Pazaryeri Halk Eğitim Spor Kulübü antrenörü Fehmi Piliç, "Bu sene ilk defa Türkiye şampiyonasına katılan sporcularımızın çok iyi başarılar elde ettik. Gelecek yıl yapılacak olan Türkiye Kick boks şampiyonasının çalışmalarına şimdiden başladık. Tek hedefimiz Türkiye milli takımına sporcu göndererek, Avrupa'da ve dünya şampiyonalarında başarılar elde etmek olacak" dedi.

Şampiyonanın ardından Bilecik kick boks takımı Niğde'li Şehit Ömer Halisdemir'in kabrini de ziyaret etti.

(İC-MET-Y)



31.07.2017 15:47:06 TSI

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