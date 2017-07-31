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Tahmazoğlu: Çocuklar camileri şenlendiriyor



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GAZİANTEP (İHA) - Diyanet İşleri Başkanlığı'nın 'Cami Çocuk Buluşması' projesi kapsamında Kur'an-ı Kerim öğrenen çocuklarla bir araya gelen Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu, öğrencilere ikramlarda bulundu.

Şahinbey İlçe Müftüsü Musa İmamoğlu ile birlikte Mehmet Ali Tahmazoğlu Camisi'ni ziyaret eden Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu, Camilerde ve Kur'an Kursları'nda Kuran-ı Kerim öğrenmek için kursa gelen 1000 öğrenciye top hediye ettikten sonra yemek ve dondurma ikramında bulundu.

Gençlerimizden umutluyum

Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu, faydalı bir nesil yetişmesi adına gerekli çalışmaları yaptıklarını belirterek "Başta Müftülüğümüz olmak üzere camilerimizde gerekli çalışmalar yapılıyor. Bizde Şahinbey Belediyesi olarak kendi tesislerimizde yaklaşık 15 bin öğrencimize Kuran-ı Kerim eğitimi veriyoruz. Buradaki eğitimler çocukların maddi ve manevi yönden gelişmesine yönelik çalışmalar. Ben çalışmalarından dolayı başta Şahinbey İlçe Müftülüğümüze, hocalarımıza ve öğretmenlerimize teşekkür ediyorum. Amacımız yeni yetişen gençlerimizi kötü alışkanlıklardan uzak tutarak, dini ve diyanetiyle vatanına, milletine ve devletine faydalı bir nesil yetiştirmek. Bunun için gençlerimize manevi eğitimler verildiği gibi gençlerimizi spora yönelterek enerjilerini doğru istikamette sarf ettirmek. Şahinbey Belediyesi olarak birkaç yıldır, eşofman takımı, forma, futbol, voleybol, basketbol topları ve spor ayakkabısı dağıtımı yaptık. Diyanet İşleri Başkanlığımızın düzenlediği proje çerçevesinde Kur'an kursuna gelen öğrencilerimize futbol topunun yanı sıra, pilav ve dondurma ikramında bulunduk. Bu devlet millet kaynaşmasıdır. Olması gerekende budur. Güzel bir nesil yetişiyor. Ülkemizin geleceği aydınlık. Bu anlamda ümitliyiz. Ben bu konuda emeği geçen herkese teşekkür ediyorum" dedi.

Şahinbey İlçe Müftüsü Musa İmamoğlu, Diyanet İşleri Başkanlığı'nın düzenlediği proje kapsamında öğrencilerle bir araya geldiklerini belirterek, "Kuran Kurslarımızda eğitim alan öğrencilerimiz ile "Cami Çocuk Buluşması" adı altında bir program gerçekleştirdik. Diyanet İşleri Başkanlığımızın belirlediği proje dahilinde Kuran-ı Kerim Tilaveti, Hadis okuma, beyin jimnastiği, hutbe okuması ve vaaz yapma örneklerini kapsayan bir proje. Bu programda Şahinbey Belediye Başkanımız Mehmet Tahmazoğlu'nuda görmek ayrı bir güzellik katkı. Başkanımız öğrencilerimize top dağıttı, pilav ve dondurma ikramında bulundu. Kendisine ve ekibine teşekkür ediyorum" diye konuştu..

(SD-Y)



31.07.2017 15:47:55 TSI

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