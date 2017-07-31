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Alaca'ya yağmursuyu şebeke hattı



(Fotoğraflı)



M. Muttalip Yalçın

ÇORUM (İHA) - Çorum'un Alaca ilçesinde belediye alt yapı faaliyetlerine hız verdi.

Geçtiğimiz aylarda elektrik hatlarını yer altına alan Alaca Belediyesi daha sonra doğalgaz çalışması ve ardından içmesuyu şebekesindeki asbest borularını değiştirmişti.

Yağış alan bir ilçe olduklarını ve mevcut alt yapının da buna göre yetersiz olmaya başladığını dile getiren Alaca Belediye Başkanı Muhammet Esat Eyvaz, "İlçemizin ileriye dönük problemlerine neşter vuruyoruz. Elektrik hatlarını yer altına alarak görüntü kirliliğini ortadan kaldırdık. Daha sonra ilçemiz doğalgazına kavuştu ve birçok cadde ve sokaklarımızda doğalgaz çalışmaları yapıldı. Sonrasında ise içmesuyu asbest borularını sil baştan yeniledik ve daha temiz bir suyu ilçe halkımızla buluşturduk. Şimdilerde ise yoğun yağışlardan ilçemiz etkilenmesin diye yağmursuyu şebeke hatlarımızı ilave ediyoruz. Biliyoruz çalışmalarımızdan dolayı rahatsızlık veriyoruz ancak ileriye dönük problemleri çözdüğümüzde daha yaşanılabilir bir ilçemiz olacak. Alt yapı çalışmaları sırasında vatandaşlarımızdan biraz sabır istiyoruz" dedi.

Toplamda 4 bin 903 metre kanal çalışması yapılacağını ifade eden Başkan Eyvaz, Çorum Caddesi, Yozgat Caddesi, Zile Caddesi, Ankara Caddesi, Müjde Sokak ve Site Sokakta yağmursuyu kanal çalışmalarının yapılacağını söyledi.

102 adet muayene bacası ile 180 adet yağmur ızgarasının da yapıldığını aktaran Eyvaz, "Yağmursuyu bu cadde ve sokaklarda toplanacak. Bundan sonraki süreçte su birikintisi gibi bir problem yaşamayacağız. Yağmur suları saydığımız cadde ve sokaklarda toplanarak dereye akıtılacak" şeklinde konuştu.

(MMY-BÖ)



31.07.2017 16:42:52 TSI

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