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Başkan Tekin, yol bakım ve onarım çalışmalarını inceledi



(Fotoğraflı)



Ertuğrul Yüksel

ZONGULDAK (İHA) - Alaplı Belediye Başkanı Nuri Tekin, Okullar Caddesi ile Muammer Aksoy Caddesi arasındaki bağlantı yollarında devam eden yol bakım onarım, yol genişletme ve çevre düzenleme çalışmalarını inceledi.

Okullar Caddesi ile Muammer Aksoy Caddesi arasındaki yolda, bakım ve onarım çalışmalarının devam ettiğini ifade eden Başkan Tekin, "Son derece işlek olan ve 1050 Evler Semti ile şehir merkezi arasındaki yaya ve araç ulaşım bağlantısını sağlayan bu bağlantı yolunu komple söküp tesviye ettik ve altyapısını da yaparak parke kaplama çalışmalarına başladık. Bu yolun kaldırımını da yaptık ve çevresindeki apartman arası yolların da bakım ve onarımını yapıyoruz. Yine, aynı yolun bitiminde, Devlet Hastanesi ile bağlantıyı sağlayan ara bağlantı yolunda da yol genişletme ve çevre düzenleme çalışmalarımız devam ediyor.Muammer Aksoy Caddesi üzerinde de çevre düzenleme ve kaldırım çalışmaları yapacağız. Bu güzergahta epey bir çalışma yapacağız; bozuk yol, kaldırım, düzensiz çevre bırakmayacağız" dedi.

Bu arada Belediye Başkanı Nuri Tekin, çalışmaları takip eden mahalle sakinleriyle de sohbet etti, taleplerini dinledi.

(EY-OA-Y)



31.07.2017 16:47:45 TSI

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