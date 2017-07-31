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Elektrikte rekor tüketim kesintisiz aşıldı



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DİYARBAKIR (İHA) - Türkiye'de elektrik tüketiminde arka arkaya rekorlar kırılıyor. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Berat Albayrak rekor tüketimlere ilişkin açıklamasında 3 Temmuz Pazartesi hem günlük, hem de anlık elektrik tüketiminde rekor kırılırken enerji talebini "kısıtsız, kesintisiz karşıladık" demişti. Türkiye elektrik tüketim rekorunun 26 Temmuz'da yeniden kırıldığını Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Müsteşarı Fatih Dönmez "Bugün yeni bir rekor daha kırdık, puant yükümüz 47 bin 569 megavat olarak kısıt talimatı verilmeden gerçekleşti" diyerek açıkladı.

Aynı gün dağıtım bölgesinde yaşanan tüketim rekorunu kısıtsız gerçekleştiren Dicle Elektrik'in Yönetim Kurulu Başkanı Memet Atalay da Dicle bölgesinde iklim şartları ve tarımsal sulamadan kaynaklanan aşırı kaçak tüketimin etkisi ile arka arkaya yaşanan rekor tüketime rağmen şirketin hiçbir kısıntı yapmadığını belirtti. Diyarbakır, Şanlıurfa, Mardin, Batman, Siirt ve Şırnak'ta elektrik dağıtım hizmeti veren Dicle Elektrik bölgesinde, 26 Temmuz 2017 tarihinde gerçekleşen 85.962 megavatlık tüketim, şirketin özelleştirildiği 2013 yılından bu yana rekor günlük tüketim olarak kayıtlara geçti. Dicle Elektrik Yönetim Kurulu Başkanı Memet Atalay son yıllarda elektrik altyapısında sürdürülen planlı yatırımlar ve iyileştirmeler sayesinde, rekor tüketimin yaşandığı günlerde bir kısıntıya gerek kalmadığını ifade etti.



Dicle'de özelleştirme dönemi rekoru kırıldı

Atalay, "26 Temmuz günü dağıtım bölgemizde günlük bazda 85 bin 962 megavat elektrik tüketildi. Bu güç, Dicle'yi özelleştirmeden aldığımız günden bu yana gerçekleşen günlük bazda en yüksek tüketim değeri. Bu seviyelere hiçbir elektrik kısıntısına gitmeden ulaşıldı" dedi.

Özelleştirme sonrasında geçen 4 yılda Dicle Elektrik'in sorumluluk bölgesinde toplam 1 milyar 200 milyon liralık altyapı ve iyileştirme yatırımını hayata geçirdiğine vurgu yapan Atalay, bu yatırımların vatandaşların da günlük hayatta artan taleplerine olumlu bir katkı sağlayacak güce ulaştığını ifade etti. Rekor tüketimlerin elektrik sistemi ve altyapısı için önemli bir test olduğuna dikkat çeken Atalay, elektrikte kalitenin her geçen gün daha iyiye gittiğini vurguladı.

Rekor tüketime bağlı hiçbir kısıntı yaşanmazken, bölgelerinde kaçak elektrik kullanmayı alışkanlık haline getiren vatandaşlar da bulunduğunu hatırlatan Memet Atalay, bazı mahallelerde kaçak elektrik kullanımına bağlı aşırı yüklenmeler olabildiğini ve bu nedenle arızalar oluştuğuna da dikkat çekti. Atalay yaşanan arızalarla ilgili vatandaşları daha sorumlu davranmaya davet ederek, şöyle konuştu:

"Üzülerek takip ediyoruz ki, aldığımız tüm teknik ve hukuki önlemlere rağmen bazı vatandaşlarımız kaçak elektrik kullanmayı alışkanlık haline getirmiş. Kaçak elektrik kullananlar sebep oldukları zarardan kendini sorumlu görmüyor. Ancak tüm abonelerimiz şunu bilsin ki, bir yerde planlı bir kesinti duyurulmamış ise orada yaşanan kesinti elektriği kaçak kullananların yarattığı arızadır. Dicle Elektrik kanun neyi gerektiriyorsa yapmaya kararlıdır. Kaçak elektrik kullananlar, en çok kendi komşusunun, hemşerisinin, çocuklarının hakkını kullanmaktadır. Sorumlu abonelerimiz, kendi haklarını korumak ve kaçağı önlemek için her zaman şirketimize destek olmalıdır."

(İHA-MP-Y)



31.07.2017 16:55:31 TSI

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