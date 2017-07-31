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Camili'ye basketbol sahası ile yürüyüş parkuru



(Fotoğraflı)



SAKARYA (İHA) - Adapazarı Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü tarafından Camili girişinde bulunan yamaçta yürüyüş parkuru, basketbol sahası ve yetişkin spor aletlerinin bulunduğu park alanı yapıldı.

Adapazarı Belediyesi Park Bahçeler Müdürlüğü Camili'de yaptığı Orhan Cami ve Çark Köprülerinden oluşan yamaç düzenleme çalışmasından sonra parka spor alanlarını da ekledi. Camili halkının yürüyüşlerini yapabileceği, dinlenebileceği ve basketbol gibi çeşitli sporlarını rahatlıkla yapabileceği mekandan oluşan park çalışması bölge halkı tarafından da beğeni ile karşılandı.

(RŞ-GY-Y)



31.07.2017 17:14:23 TSI

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