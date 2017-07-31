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Akçaabat'ta şehirleşme ile birlikte tarım arazileri küçülüyor

31 Temmuz 2017 Pazartesi, 17:15
Akçaabat'ta şehirleşme ile birlikte tarım arazileri küçülüyor
Akçaabat'ta şehirleşme ile birlikte tarım arazileri küçülüyor
- İlçede hedef seracılığı geliştirmek

(Fotoğraflı)

TRABZON (İHA) - Trabzon'un Akçaabat ilçesinde tarım arazilerinin şehirleşme ile birlikte küçülürken, seracılığın gelişme gösterdiği belirtildi.
Konuyla ilgili bilgiler veren Akçaabat Ziraat Odası Başkanı Mustafa Hikmet Eyüpoğlu, ilçe genelinde sulanabilir tarım arazilerinin imara açılması ile birlikte tarımsal üretim kıraç arazilere doğru kaymasının arazilerden elde edilen gelirin azalmasına sebebiyet verdiğini söyledi. Eyüpoğlu "Her geçen gün artan gıda ihtiyacının karşılanabilmesi için kaçınılmaz çözüm olan az alandan çok verim almayı sağlayan üretim metodu seracılığı ilçemizde daha yaygın hale getirebilmek, seracılık yapan üreticilerimizin doğru teknikleri ile daha fazla verim almasını sağlamak amacı ile Halk eğitim Müdürlüğümüz ile 170 saatlik Seracılık Eğitim Programını planladık" dedi.
Eyüpoğlu, kursta "Seracılık hakkında genel bilgi, ülkemizde mevcut seracılık bilgileri, fidelerde aşılı ve aşısız fide farkı, fide dikimi nasıl yapılır, gübreleme, ilaçlama, hastalık, zararlılar, sebze yetiştirme teknikleri, budama, yaprak alma, pazarlama vb. konuları hakkında görsel ve yazılı olarak doğru arazi seçimini yapmak, arazide doğru üretim için hazırlık yapmak, örtü altı sistemleri kurulumu, sera için üretim ortamlarını tesis etmek, topraksız üretim teknikleri konuları işlenecektir" diye konuştu.
Öte yandan seracılık yapan ve yapmak isteyen tüm çiftçilerin 10 Eylül 2017 tarihine kadar kimlikleri ile Akçaabat Ziraat Odası'na başvurması istendi.
(BK-ÖS-Y)

31.07.2017 17:18:28 TSI
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