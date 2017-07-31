YEREL HABERLER / YALOVA HABERLERİ Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır. Osman Gazi için mevlit

Osman Gazi için mevlit



(Fotoğraflı)



YALOVA (İHA) - Altınova Belediyesi'nin düzenlediği "11. Kültürler Festivali"nde Osman Gazi, Evliya Çelebi, Hersekzade Ahmet Paşa ve ecdadımız için mevlit okutuldu.

Hersekzade Ahmet Paşa Camii'ndeki mevlide Altınova Kaymakamı Zafer Engin, Altınova Belediye Başkanı Dr. Metin Oral, KKTC Tatlısu Belediye Başkanı Hayri Orçan, Subaşı Belediye Başkanı Volkan Yılmaz, AK Parti Altınova İlçe Başkanı Hasan Zafer, belediye meclis üyeleri, daire amirleri ve vatandaşlar katıldı. Merkez Hacı Tevfik Yılmaz Camii İmamı Kemaleddin Kaya ve caminin Müezzin-Kayyımı Abid Duman Kur'an-ı Kerim ve Mevlid-i Şerif okurken, duayı da Hersekzade Ahmet Paşa Camii İmamı Mahmut Aydın yaptı. Mevlidin ardından vatandaşlara cami avlusunda Osmanlı şerbeti ikram edildi.

(MŞ)



31.07.2017 17:39:03 TSI

NNNN

