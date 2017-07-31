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31 yıl sonra yeniden görüştüler



(Fotoğraflı)



Ayhan Gülver

EDİRNE (İHA) - Edirne'nin Keşan ilçesinde Keşan Lisesi 1986 yılı mezunları, Beden Eğitimi öğretmenleri Zeynep Gücüyener, Suat Gücüyener, Felsefe ve Mantık öğretmeni Müesser Yaylalı ve Kimya öğretmeni Gülay Özkan ile 31 yıl sonra görüştü.

Bir restoranda gerçekleşen buluşmaya, yurt dışı olmak üzere, Keşan ve Keşan dışında yaşayan bazı 86 mezunları katıldı. 31 yıl aradan sonra öğretmenleri ile bir araya gelen mezunlar, geçmişi yad ederken, keyifli saatler geçirdi. 31 yıl aradan sonra bir araya gelmenin mutluluğunu yaşayan mezunlar, buluşmayı geleneksel hale getirip, bundan sonraki yıllarda daha geniş bir katılım ile birlikte olacaklarını belirtti.

Buluşmaya Konya'dan gelen ve uzun yıllar Keşan'da Beden Eğitimi öğretmenliği yaparak, birçok öğrencilerinin de Beden Eğitimi öğretmeni olmalarında emek ve destekleri olan Zeynep ve Suat Gücüyener çifti de, buluşmadan büyük bir keyif aldıklarını ifade etti.

(AG-MEF-Y)



31.07.2017 17:56:00 TSI

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