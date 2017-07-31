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Elazığspor'un 50'inci yıl kutlamaları başlıyor



Hüseyin Kabukçu

ELAZIĞ (İHA) - TFF 1. Lig ekiplerinden Elazığspor'da 50. yıl kutlamaları başlıyor.

1967 yılında Merkez Gençlikspor, Güvenspor ve Harputspor kulüplerinin birleşmesiyle kurulan TFF 1. Lig ekibi Elazığspor, 50. yılını kutlamaya hazırlanıyor. 1-5 Ağustos tarihleri arasında yapılacak 50. yıl etkinlikleri kapsamında yarın ilk olarak taraftarlar "Karanlıktan Aydınlığa Çıktık" sloganı ile saat 23.23'te Harput'ta meşale yakacak.

2 Ağustos Çarşamba günü Kültür Park'ta mahalle takımlarının katılacağı futbol ve basketbol turnuvaları yapılmasının ardından 3 Ağustos Perşembe günü çeşitli konser programları, jazz grubu, havai fişek etkinlikleri ve Kürsübaşı programları yapılacağı bildirildi.

4 Ağustos Cuma günü ise Kültür Park'ta futbolcu tanıtım programı, 5 Ağustos Cumartesi günü ise Atatürk Stadyumu'nda saat 19.00'da sezon açılışı programıyla geçmişte takımda futbol oynayanlar bir araya gelerek gösteri maçına çıkacak.

Kutlamalar, halk oyunları gösterileri ve konserlerin ardından saat 21.00'de BB. Erzurumspor ile dostluk maçı yapılarak son bulacak.

(HK-HİV-Y)



31.07.2017 18:02:57 TSI

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