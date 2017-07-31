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Çocukların sünnet sevinci



(Fotoğraflı)



YALOVA (İHA) - Yalova'nın Altınova ilçesinde 11. Kültürler Festivalinde 24 çocuk sünnet ettirildi.

Sağlık kontrollerinden geçirilmesinin ardından sünnet ettirilen çocuklar için Bayraktepe Mesire Alanı'nda şölen yapıldı. Törene Altınova Kaymakamı Zafer Engin, Altınova Belediye Başkanı Dr. Metin Oral, KKTC Tatlısu Belediye Başkanı Hayri Orçan, belediye meclis üyeleri, AK Parti Altınova İlçe yöneticileri ve vatandaşlar katıldı. Kaymakam Engin, Belediye Başkanları Oral ve Orçan ile ilçe protokolü, sünnet olan çocukları ve ailelerini tek tek tebrik etti. Ardından ilçe protokolü sünnet olan çocuklara birer altın hediye etti.

(MŞ)



31.07.2017 18:35:48 TSI

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