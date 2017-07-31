Ürkmezer, sanayi esnafının duasına katıldı
(Fotoğraflı)
Samet Oğuzhan Doğan
KARABÜK (İHA) - Safranbolu Kaymakamı ve Belediye Başkanı Fatih Ürkmezer, ilçe sanayinde uzun zamandır devam eden ve gelenekselleşen pazartesi duasına katıldı.
Safranbolu sanayisinde bulunan camii önünde gerçekleşen bereket duasına Safranbolu Kaymakamı ve Belediye Başkanı Ürkmezer'in yanı sıra çok sayıda esnaf da katıldı. Duanın ardından esnaflar ile tek tokalaşan Ürkmezer, " Esnaf arkadaşlarımız ile haftanın bereketli ve kazançlı geçmesi dileği ile dua ettik. Kendileri ile tanışma fırsatı da bulduk. Bu vesile ile sorunlarını da dinledik. Ben tüm esnaf arkadaşlarıma hayırlı kazançlar ve işlerinde kolaylıklar diliyorum" dedi.
(SOD-YE-Y)
31.07.2017 20:41:03 TSI
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