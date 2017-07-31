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Ürkmezer, muhtarlarla buluştu



(Fotoğraflı)



Samet Oğuzhan Doğan

KARABÜK (İHA) - Safranbolu Kaymakamı ve Belediye Başkanı Fatih Ürkmezer, ilçeye bağlı Ovacuma köyündeki sorunları ve yapılması gerekenleri yerinde incelemek amacı ile muhtarlarla bir araya geldi.

Düzenlenen toplantıda İl Özel İdaresi, Devlet Su İşleri, KEDAŞ, Milli Eğitim Müdürlüğü, Köylere Hizmet Götürme Birliği gibi kurumların idarecileri ile Ovacık Merkez ve Köylerinin Muhtarları hazır bulundu.

Safranbolu Kaymakamı ve Belediye Başkanı Fatih Ürkmezer, toplantı öncesi muhtarlar ve kurum yetkilileri ile tanışarak amaçlarının Safranbolu ve Safranbolu'ya bağlı köylere hizmetin en iyisini ve en kalitelisini götürmek olduğunu vurguladı.

Safranbolu Kaymakamı ve Belediye Başkanı Fatih Ürkmezer, "Burada amacımız vatandaşlarımızın hizmetten en iyi şekilde yararlanmaları. Ovacuma'da da sizlerle bir araya gelme nedenimiz de sizlerin sorunlarını dinlemek, yine bu sorunlara yerinde sizlerle birlikte istişare içerisinde çözümler bulmaktır" dedi.

Toplantı süresince tüm muhtarları teker teker dinleyen Safranbolu Kaymakamı ve Belediye Başkanı Fatih Ürkmezer, notlar alırken, ivedilikle çözülmesi gereken sorunlarla ilgili çalışmaların başlatılacağını belirtti.

Buradaki toplantının ardından vatandaşlarla da bir süre sohbet eden Safranbolu Kaymakamı ve Belediye Başkanı Ürkmezer, Cabbar Köyünde yapımı devam eden su deposunda da inceleme yaparken, yetkililerden depodaki çalışma ile ilgili bilgi aldı.

(SOD-YE-Y)



31.07.2017 20:55:40 TSI

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