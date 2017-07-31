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Kozan'da trafik kazası: 1 yaralı



(Fotoğraflı)



Emre Bozdemir

ADANA (İHA) - Adana'nın Kozan ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre kaza, Turgut Özal Bulvarı Göçyolu üzerinde meydana geldi. Ayhan Kayhan'ın (25) kullandığı tescilsiz motosiklet ile 01 D 4655 plakalı kamyonet çarpıştı. Çarpmanın etkisi ile savrularak yola düşen motosiklet sürücüsü yaralandı. Yaralı, olay yerine çağrılan ambulansla Kozan Devlet Hastanesine kaldırıldı. Yaralı motosiklet sürücüsünün durumunun iyi olduğu öğrenilirken, polis kaza ile ilgili inceleme başlattı.

(EMR-Y)



31.07.2017 23:03:30 TSI

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