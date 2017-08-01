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Tümer: "Mısır, stratejik üründür, üretici perişan edilmemelidir"

01 Ağustos 2017 Salı, 09:44
Tümer: "Mısır, stratejik üründür, üretici perişan edilmemelidir"
Tümer: "Mısır, stratejik üründür, üretici perişan edilmemelidir"
- CHP Adana Milletvekili Zülfikar İnönü Tümer, Çukurova'da mısır hasadı öncesi TMO'ya sıfır gümrükle 700 bin tonluk ithalat izni verilmesine karşı çıktı

(Fotoğraflı)

ADANA (İHA) - CHP Adana Milletvekili Zülfikar İnönü Tümer, Türkiye mısır üretiminin yüzde 25'ini karşılayan Çukurovalı üreticinin kaderiyle baş başa bırakıldığını ifade etti. Türkiye'de üretilen 6 milyon tonluk mısırın yaklaşık yüzde 25'ini Çukurovayı oluşturan illerden karşılandığını belirten Tümer, Toprak Mahsulleri Ofisi'ne (TMO) sıfır gümrükle ithalat izni verilmesinin mısır üreticisini perişan edeceğini dile getirdi.
Tümer, yaptığı açıklamada, yaklaşık 1.5 milyon dekar üretimle ülkenin önde gelen bölgelerinden biri olan Çukurovalı mısır üreticisinin hasada başlayacağı günlerde 700 bin tonluk ithalat izni nedeniyle kara kara düşünmeye başladığını söyledi. Tümer, "Ülkemizin ihtiyacı olan tarım ve gıda ürünlerinde ithalata karşı değiliz. Ancak hasadına sayılı günler kalan mısırda sıfır gümrükle ithalat yapılması çiftçilerimizin aileleriyle birlikte çaresiz bırakılacağının açık göstergesidir. Yazıktır, günahtır. Tarım ve gıda ürünlerinde TMO tarafından fiyat belirlenip hasat gerçekleştikten ve çiftçi ürünlerini elden çıkardıktan sonra ülkenin ihtiyacı doğrultusunda ithalat yapılması daha doğru olacaktır" dedi.
Zülfikar İnönü Tümer, Türkiye'de 6 milyon ton rekoltenin olacağı bir dönemde ve Çukurova'da yüksek rekolte beklenen günlerde üreticilere resmen 'mısır üretme' anlamı taşıyan ithalatın, ülkedeki enflasyonu düşürme çabaları olduğunu vurgulayarak, "Tarım ürünlerinde TMO'ya sıfır, özel sektöre yüzde 25 gümrük vergisiyle ithalat izni vermek enflasyonun düşmesine hiçbir fayda sağlamaz" diye konuştu.
Mısır ürününün tüm Türkiye'de stratejik bir öneme sahip olduğunu, TMO'nun hasat öncesi yerli üreticiyi serbest piyasa koşullarına ezdirmemek adına taban fiyat belirlemesi gerekirken 700 bin tonluk ithalatın önünün açılmasının tarım politikasının bir an önce gözden geçirilmesini gerektirdiğini ifade eden Tümer, "Kaliteli ve yüksek rekolteli mısır hasadına hazırlanan üretici yok sayılamaz" dedi.
(ELF-Y)

01.08.2017 09:46:29 TSI
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