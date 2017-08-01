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Artvin'de bir garip mühürleme

- Artvin'in Arhavi İlçesi'nde Taşıyıcılar Kooperatifi'nin açtığı dinlenme tesisi açılışından yarım saat sonra sebebi henüz belirlenemeyen bir nedenden ötürü mühürlendi



(Fotoğraflı)



Hasan Fehmi Demir

ARTVİN (İHA) - Artvin'in Arhavi ilçesinde Taşıyıcılar Kooperatifi'nin açtığı dinlenme tesisi açılışından yarım saat sonra sebebi henüz belirlenemeyen bir nedenden ötürü mühürlendi.

S.S. 9 Nolu Rize Hopa Motorlu Taşıyıcılar Minibüs Kooperatifi güzergahlarının üzerinde bulunan ve yolcu alma izinlerinin bulunduğu Artvin'in Arhavi İlçesi'nde dinlenme tesisi açmak istedi. S.S. 9 Nolu Rize Hopa Motorlu Taşıyıcılar Minibüs Kooperatifi Başkanı Hikmet Pehlivan, Arhavi'deki vatandaşların mağduriyetlerinin giderilmesi amacıyla topladıkları 700 imzalık dinlenme tesisi isteği üzerine dinlenme tesisini açmak için Arhavi Belediyesi'ne müracaatta bulundu. Pehlivan, talebin üzerine dinlenme tesisinin bir sonraki hafta Pazartesi günü saat 06.00'da yapacakları açılışla hizmete geçireceklerini Arhavililer'e duyurdu. Pazartesi sabahı saat 06.00'da dinlenme tesisine giden Pehlivan dinlenme tesisini hizmete soktu. Aradan yarım saat geçtikten sonra ise Arhavi Belediyesi'nden 2 zabıta memuru işyerine gelerek ellerinde herhangi bir resmi yazı olmadan iş yerinin kaçak olarak açıldığını ve iş yerini mühürleyeceklerini söyledi. Bir müddet zabıta memurlarına direnen ve mühürlenme yapılacağına dair resmi yazıyı soran Pehlivan, zabıta memurlarının "Üstten, Başkanlık makamından emir var. Biz burayı mühürleyeceğiz" dediğini ve iş yerini mühürlediklerini ifade ederek, yapılanın haksızlık ve kanunsuzluk olduğunu dile getirdi.



Suç duyurusunda bulundu

Yaşadıkları ilginç olayı dile getiren Pehlivan, daha önce vatandaşlarımızın böyle bir yer açılması için topladıkları 700 imzayı ve dinlenme tesisinin açılmasında herhangi bir sakınca olmadığına ve herhangi bir hukuki engel bulunmadığına yönelik Artvin İl Trafik Komisyonu'nun aldığı kararı Arhavi Belediye Başkanlığı'na sunduklarını ve Cuma günü de İşyeri Açma Ruhsatı'nı almak için belediyeye müracaatta bulunduklarını ifade etti. Arhavi Belediye Başkanlığı'nın Artvin İl Trafik Komisyonu'nun aldığı kararı Rize İl Trafik Komisyonu kararı şeklinde cevaplandırdığını belirtti. Pehlivan "Pazartesi sabahı 6'da dinlenme tesisine giderek iş yerimizi hizmete açtık. Ancak yarım saat sonra Arhavi belediyesi Zabıta Müdürlüğü'nden biri komiser 2 memur gelerek, 'Üstten emir var burayı mühürleyeceğiz' dediler. Ben de kendilerine encümen kararını yada mühürleme yapılacağına dair resmi belgeyi göstermelerini istedim. Onlarsa belgeyi daha sonra gösterebileceklerini ve şikayetimizi belediyeye iletmemiz gerektiğini söyledi. Ben mühürleme yapılacağına dair belgeyi göstermeleri gerektiği yönünde ısrarcı olmama rağmen zabıta memurları iş yerimizi açılışımızdan yarım saat sonra mühürlediler. Arhavi Belediyesi Artvin İl Trafik Komisyonu'nun aldığı kararı bile karar sanki Rize İl Trafik Komisyonu kararıymış gibi 'Rize İl Trafik Komisyonu Başkanlığının almış olduğu kararlar Belediyemizi bağlamamaktadır. Bu nedenle böyle bir talep Arhavi Cemiyeti ve Otomobilciler Odası Başkanlığından geldiği takdirde değerlendirme alınacaktır' şeklinde cevaplandırıldı. Belediye bu şekilde tüm Arhavi'yi ve bizleri cezalandırıyor. Yapılan mühürleme hukuki olmadığından hakkımızı aramak için sorumlular hakkında suç duyurusunda bulunduk" diye konuştu.

Öte yandan Arhavi Belediyesi'nin dinlenme tesisinin kapatılmasıyla ilgili resmi dilekçeyi posta yoluyla S.S. 9 Nolu Rize Hopa Motorlu Taşıyıcılar Minibüs Kooperatifi yetkilerine gönderdiği, kapatma kararının posta yoluyla kendilerine tebliğ edileceği öğrenildi.

(HFD-ÖS-Y)



01.08.2017 09:59:50 TSI

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