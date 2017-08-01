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TKİ Tavşanlı Linyitspor top başı yaptı



(Fotoğraflı)



Tuna İşleyen

KÜTAHYA (İHA) - Kütahya Bölgesel Amatör Ligde mücadele eden TKİ Tavşanlı Linyitspor top başı yaptı.

Bölgesel Amatör Ligde mücadele eden TKİ Tavşanlı Linyitspor Tunçbilek tesislerinde top başı yaptı.

Kulüp başkanı Nizamettin Düzgün, Genel Kaptan Ali Ataş ve yönetim Kurulu üyeleri, İşletme müdür yardımcıları İsmail Bayram ve Bekir Say ile futbolcuların katıldığı sezon açılışında kurban kesimi gerçekleşti ve dualar yapıldı.

Açılış sonrası konuşma yapan İşletme Müdür Yardımcısı İsmail Bayram, "Takımızın sonuna kadar arkasındayız. Elimizden geldiğince maddi ve manevi olarak yönetimimizin ve sizlerin arkasındayız" dedi. (Tİ - EFE)



01.08.2017 10:25:56 TSI

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