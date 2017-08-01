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Beyköy İçme Suyu ve Kanalizasyon Şebekesi Hattı yapım çalışmaları



(Fotoğraflı)



Mustafa Akçay

KÜTAHYA (İHA) - Kütahya'nın Hisarcık ilçesi Beyköy'de Köylere Hizmet Götürme Birliği tarafından ihale edilen içme suyu ve kanalizasyon şebekesi hattı yapım çalışmalarının hızla devam ettiği bildirildi.

KDV hariç 317 bin liraya ihale edilen Beyköy içme suyu ve kanalizasyon şebekesi hattı çalışmalarını yerinde inceleyen Hisarcık İl Genel Meclisi üyeleri İbrahim Kılıç ve Mustafa Şen, içme suyu ve kanalizasyon şebekesi hattı yapımının 120 takvim gününde tamamlanacağını belirterek, tüm emeği geçenlere teşekkür ettiler.(MA-EFE)



01.08.2017 10:28:26 TSI

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