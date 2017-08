YEREL HABERLER / SAMSUN HABERLERİ Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır. Kavak'ta yanan o tesisin yerine yenisi yapılıyor

SAMSUN (İHA) - Kavak Güven Göleti'nde çıkan yangın sonucu yanan sosyal tesisin yerine yenisinin yapılması için çalışmalar başlatıldı.

Samsun'un Bafra ilçesinde belediye tarafından yapılan Güven Göleti Sosyal Tesisleri geçen günlerde kaza sonucu yanmıştı.

Yanan tesisin yerine daha güzelini yapacaklarını belirten Kavak Belediye Başkanı İbrahim Sarıcaoğlu, "Piknik sezonunun açılması ile birlikte sosyal tesisimizin yanması hepimizi üzdü. Ekibimiz ile yaptığımız istişareler sonucunda yanan tesisimizin enkazını kaldırıp yenisini yapmak için kolları sıvadık" dedi.



"Daha kullanışlı ve iyisini yapacağız"

Sarıcaoğlu şöyle devam etti: "Elim bir kaza sonucu tesisimizin yanması elbette ki tüm Kavaklılar gibi bizleri de derinden üzdü. Vatandaşlarımızın mağdur olmaması için ekibimiz ile acil bir toplantı düzenleyip yenisinin derhal yapılması için çalışmaları başlattık. Şuan temeli atıldı gerekli inşaat çalışmalarına başlanıldı. Yanan tesisimizin daha iyisi ve güzelini inşa etmek için tüm ekibimiz seferber durumundadır. Bu yerin yapımı konusunda sürekli takipteyim bir an önce bitmesi için çalışmalarımız gece gündüz devam etmektedir."



"Her Mahallede Bir Park Projesi devam ediyor"

Her Mahallede Bir Park Projesi'nin devam ettiğini belirten Sarıcaoğlu, "Yanan tesisimizin daha iyisini ve kullanışlısını kazandırmak için verilen mücadelenin yanı sıra sosyal aktivite anlamında Her Mahalleye Bir Park Projemiz de devam ediyor. Amacımız ilçemizde ki ailelerin vakitlerini geçirebilecekleri güzel ortamlar inşa etmek. İlçe merkezinde park çalışmalarımız tamamlandı. Amacımız bundan sonraki süreçte ilçemize uzak kırsal mahallelere de bu çalışmayı götürebilmek" diye konuştu.



"Kavak sınavı başarı ile geçti"

Dünyanın en büyük 3. spor organizasyonu olan 2017 Samsun 23. Yaz İşitme Engelliler Olimpiyatları güreş müsabakalarının Kavak'ta yapılmasından duyduğu memnuniyeti de dile getiren Sarıcaoğlu, "İlçemiz için bu büyük bir sınavdı. Gerek Kavak'a gelen misafirlerimizin memnuniyeti gerek onları güvenliği gibi birçok konuda çok büyük bir sınava girdik. Rabbime şükürler olsun ki böylesine büyük bir sınavı başarı ile geçtik. Kavak ilçemizi tüm dünyaya duyurabilmek için verilen bu büyük mücadele de emeği geçen herkese sonsuz teşekkürlerimi sunuyorum. Şunu gördük ki Kavak halkı misafirperverliği ile adından bir kez daha söz ettirdi" ifadelerini kullandı.

