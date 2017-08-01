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Bigadiç 6 nolu Sağlık Ocağı hizmete girdi

01 Ağustos 2017 Salı, 10:42
Bigadiç 6 nolu Sağlık Ocağı hizmete girdi
Bigadiç 6 nolu Sağlık Ocağı hizmete girdi

(Fotoğraflı)

Taşkın Sarıca
BALIKESİR (İHA) - Balıkesir'in Bigadiç ilçesinde eski Devlet Hastanesi'nin acil bölümü 6 nolu Sağlık Ocağı olarak hizmete girdi.
Bigadiç'te hizmet vermeye başlayan 6 nolu Sağlık Ocağı hasta kabulüne başladı. Kısa süre önce eski Devlet Hastanesi'nin acil bölümüne açılan Sağlık Ocağı'nda Pratisyen Hekimler İbrahim Ergin, Mehmet Ali Bekar ve Nil Köse görev yapıyor.
Sağlık Ocağı'ndan faydalanan vatandaşlar ise Sağlık Ocağı'nın hizmete açılmasında emeği geçenlere teşekkür ettiler.
(TS)

01.08.2017 10:44:28 TSI
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