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Trabzon Platformu'ndan öğrencilere Kur'an-ı Kerim



(Fotoğraflı)



Nihat Özbay

VAN (İHA) - Trabzon Platformu Başkanı Köksal Öztürk, Özalp ilçesinde açılan yaz Kur'an kursu öğrencilerine Kur'an-ı Kerim hediye etti.

Geçen hafta Özalp ilçesinde ziyaretlerde bulunan Trabzon Platformu Başkanı Köksal Öztürk, yaz Kur'an kursu öğrencilerine verilmek üzere Kur'an-ı Kerim gönderdi. Gelen Kur'an-ı Kerim'ler, ilgililer tarafından öğrencilere dağıtıldı.

Trabzon Platformu Başkanı Köksal Öztürk, Özalp ilçesine yapmış olduğu ziyaret sonucunda gördüğü ilgiden dolayı yöre halkına teşekkür ederek, "Trabzon Platformu olarak burada çeşitli yardımlarda bulunarak, çocuklarımızı sevindirmeye çalıştık. İnşallah başarabilmişiz. Bundan sonra da yardımlarımız devam edecektir" dedi.

(MSA-Y)



01.08.2017 10:56:26 TSI

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