ÖNE ÇIKANLAR
SON DAKİKA
YEREL HABERLER  / HATAY HABERLERİ
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

Hatay'da hacı adayları dualarla uğurlandı

01 Ağustos 2017 Salı, 10:59
Hatay'da hacı adayları dualarla uğurlandı
Hatay'da hacı adayları dualarla uğurlandı

(Fotoğraflı)

Ferit Savaş
HATAY (İHA) - Hatay'dan Diyanet İşleri Başkanlığı organizasyonu ile hacca gidenlerden oluşan ilk kafile kutsal topraklara dualarla uğurlandı.
Uğurlama törenine İl Müftü Vekili Mehmet Emin Okuyucu, İskenderun İlçe Müftüsü Mehmet Taştan, Hac ve Umre Hizmetleri Şube Müdürü Fahri Uçak, İl Müftülüğü Hac Bürosu görevlileri Mehmet Yaylacı ve Sabahattin Sağlam, müftülük personeli ile hacca gidecek vatandaşların yakınları katıldı.
Duygu dolu anların yaşandığı uğurlama töreninde 240'ı hacı adayı 250 kişilik kafile Hatay Havaalanı'ndan yola çıktı. İlk kafilenin 15 Eylül'de yurda dönmesi bekleniyor.
(FRT-Y)

01.08.2017 11:01:39 TSI
NNNN
İLGİLİ HABERLER
Hatay'da doğa yürüyüşü
YEREL

HATAY'DA DOĞA YÜRÜYÜŞÜ