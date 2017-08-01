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Nazilli Ticaret Odası Bozdoğan'da sorunları dinledi



(Fotoğraflı)



Mehmet Barlas

AYDIN (İHA) - Nazill Ticaret Odası (NTO) Yönetim Kurulu Başkanı Nuri Arslan ve Meclis Başkanı Gürdal Yüzügüler, Bozdoğan ilçesinde bulunan üyelerini ziyaret ederek sorunları yerinde dinledi.

Sık sık üyelerini ziyaret ederek sorunlarını dinleyen Nazilli Ticaret Odası Başkanları son olarak gerçekleştirdikleri ziyaretle Bozdoğan ilçesindeki üyelerinin sorunlarını dinlediler. Kurumun faaliyetleri hakkında da üyelerine bilgi aktaran başkanlar, özellikle lobi faaliyetleri neticesinde çözüme kavuşan sorunlar hakkında bilgi aktardılar.

"Sorunların Takipçisiyiz"

Üyelerinden derledikleri sorunları en üst mertebelere kadar aktardıklarını dile getiren Başkan Nuri Arslan, bugüne kadar işletmelere 0 faizli kredi, vergisini düzenli ödeyen mükelleflere indirim, sigortacı üyelerin KOSGEB kapsamında desteklenmesi gibi birçok sorunun çözümünde birinci elden ve etkin bir şekilde rol aldıklarını söyledi. Bozdoğandaki üyelerinin sorunlarını da takip ettiklerini belirten Başkan Arslan, özellikle mermer işletmelerinin atık sorununu her platformda dile getirdiklerini ve takip ettiklerini belirtti.

(MB-Y)



01.08.2017 11:03:58 TSI

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