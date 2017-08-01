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Adana'da "Suça Sürüklenen Çocuk" çalıştayı

01 Ağustos 2017 Salı, 11:10
Adana'da "Suça Sürüklenen Çocuk" çalıştayı
Adana'da "Suça Sürüklenen Çocuk" çalıştayı
- Tülü: "Suça sürüklenen çocukların yarınlarını kazanmalıyız"

(Fotoğraflı)

ADANA (İHA) - Adana Cumhuriyet Başsavcı Vekili Cumali Tülü, her ülkede ciddi bir sorun olan suça sürüklenen çocukların yarınlarını kazanabilme adına yapılan tüm çalışmaların hayati önem taşıdığını söyledi.
Adalet Bakanlığı tarafından yürütülen ve Avrupa Birliği eşleştirme projesi olan 'Suça Sürüklenen Çocuk Adana Atölye Çalıştayı', Adana Cumhuriyet Başsavcılığı ev sahipliğinde yabancı uzmanlar ve 30 farklı kurumun temsilcilerinin katılımıyla yapıldı.
Adana Göltepe Eğitim Tesisleri'nde düzenlenen "Elektronik İzleme Sistemine Geçişte Denetimli Serbestlik Hizmetlerinin Kurumsal Kapasitesinin Güçlendirilmesi Avrupa Birliği Eşleştirme Projesi" kapsamındaki çalıştayda konuşan Başsavcı Vekili Cumali Tülü, her ülkede ciddi bir sorun olan suça sürüklenen çocukların yarınlarını kazanabilme adına yapılan tüm çalışmaların hayati önem taşıdığını söyledi. Bu kapsamda yapılan çalışmaların tüm kurumlarca işbirliği içinde yürütülmesi gerektiğini kaydeden Tülü, "Suça sürüklenen çocuklar için yapılan özverili çalışmalar ve bu çalışmalar sonucunda olumlu geri dönüşlerin oluşması herkesi, toplumun tüm kesimini mutlu edecektir. Bir şekilde suça sürüklenen, suçla tanışan çocukları korumamız, onları yeniden topluma kazandırmamız büyük önem ifa ediyor. Düzenlenen bu çalıştaya katkı sağlayan tüm katılımcılara teşekkür ediyorum" dedi. Tetkik Hakimi Erhan Ulu da, suç sürüklenen çocukların toplumla bütünleştirilmesi ve topluma uyumları aşamasında çalışma yapan tüm kurumlara teşekkür ederek, "Adana Cumhuriyet Başsavcılığımız ev sahipliğinde düzenlenen çalıştay çok verimli ve başarılı geçti. Burada edinilen bilgiler, ilerleyen süreçte suça sürüklenen çocuklarla ilgili yapılacak çalışmalara ışık tutacaktır" diye konuştu.

Suçtan uzak tutulmalari için kurumlararası işbirliği
Konuşmaların ardından Hollandalı proje direktörleri Jos Ter Voert ve Michael Van Der Fan, Avrupa'da suça sürüklenen çocuklarla ilgili yapılan çalışmalara ilişkin sunum yaparken, katılımcılar Türkiye'deki mevcut 'Elektronik İzleme Sistemi'nin çocuklarda uygulama alanları ve etkileri üzerinde fikir alışverişinde bulundu. Çalıştayda ayrıca suça sürüklenen çocukların denetim ve takibinin suçtan uzak tutulması hususunda kurumlar arası işbirliği ve tedavi aşamasında yapılması gereken çalışmalar ayrıntılarıyla ele alındı.
2 gün süren çalıştay sonunda tüm kurum temsilcilerine katılım belgesi verildi.
Çalıştaya, Adalet Bakanlığı Tetkik Hakimi Erhan Ulu, Denetimli Serbestlik Müdürü Seydi Dağlı ile Çukurova Üniversitesi, ceza infaz kurumları, İl Emniyet Müdürlüğü Çocuk Şube Müdürlüğü, Aile ve Sosyal Politikalar Müdürlüğü ve bu alanda çalışma yürüten kurumların temsilcileri katıldı.
(ELF-Y)

01.08.2017 11:11:39 TSI
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