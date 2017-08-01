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Kaymakam Oltan Bayraktar: Köylerimizin sorunlarının takipçisi olacağız



(Fotoğraflı)



Yunus Daşdemir

KÜTAHYA (İHA) - Kütahya'nın Şaphane ilçesine bağlı Karamustafalar köyünde 'halk günü toplantısı' düzenlendi.

Şaphane Kaymakamı Oltan Bayraktar Başkanlığında, ilgili kurum yöneticileri, köy muhtarı ve vatandaşların katılımı ile yapılan toplantıda, Kaymakam Oltan Bayraktar tarafından Karamustafalar köyünde yapılan çalışmalar hakkında bilgi verildi. Kurum Amirleri tarafından, kurumlarının görev alanları ile ilgili olarak bilgilendirmeler yapıldı.

Köy Muhtarı ve vatandaşların taleplerini alan Kaymakam Bayraktar, ''Taleplerin ilgili birimlere intikal ettirileceğini, yerel imkanlarla çözülebilecek olanları çözeceklerini ve takipçisi olacaklarını belirtti. Köy ziyaretlerinin devam edileceğini sorunların yerinde tespit edilip, en kısa sürede çözüm için çalışmalar yapılacaktır'' diye konuştu.(YD-EFE)



01.08.2017 11:21:01 TSI

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