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Avrupalı Gençler Kayseri'de Olimpiyat Projesine katıldı



(Fotoğraflı)



KAYSERİ (İHA) - Avrupa Birliği Eğitim ve Gençlik Programları Merkezi Başkanlığı Türkiye Ulusal Ajansı tarafından desteklenen Erasmus+ Gençlik değişim projesi kapsamında İtalya, İspanya, Romanya ve Litvanya'dan gelen 30 genç Kayseri'de Gençlik Yaz Olimpiyatları projesine katıldı.

Olimpiyat Ruhlu Gençler Topluluğu tarafından misafir edilen yabancı gençler projede yüzme, okçuluk, at biniciliği, tekvando, tenis ve voleybol alanında sportif faaliyetleri gerçekleştirdiler. Proje uygulama süresi olan 1 hafta boyunca Türk akranları ile beraber sportif faaliyetlerinin yanı sıra Kayseri'nin tarihi ve kültürel yerlerine gezme fırsatı bulan gençler Kayseri Selçuklu Müzesi,Talas Yaman Dede Konağı, Mimarsinan Kent Müzesi ve Erciyes Dağı Kayak Merkezini de yakından tanıma fırsatı yakaladılar. Kayseri'de düzenlenen 15 Temmuz Demokrasi gününe de Türk bayrakları ile katılan yabancı gençler Türk insanın demokrasiye sahip çıkmalarına ve darbeye hayır mitinglerini de yerinde görmeleri sağlandı. İspanya grup Lideri Angel Arenas AB Projeleri kapsamında Türkiye'ye 3 defa geldiğini ve Türk insanın çok sıcakkanlı ve yardımsever bulduğunu ifade etti. Ayrıca Türkiye'nin birçok tarihi zenginlikleri bulunduğunu ve bunların tanıtımın yapılması gerektiğini söyledi. Farklı ülkelerden gelen gençlik grupları memnun bir şekilde 16 Temmuz'da ülkemizden ayrıldılar.

(SK)



01.08.2017 11:25:51 TSI

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