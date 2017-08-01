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MFÖ, Marmarislileri coşturdu

01 Ağustos 2017 Salı, 11:34
MFÖ, Marmarislileri coşturdu
MFÖ, Marmarislileri coşturdu

(Fotoğraflı)

Vural Efecik
MUĞLA (İHA) - Türk pop ve rock müziğinin efsane grubu MFÖ, çıktıkları yaz turnesi kapsamında dün gece Marmaris Amfi Tiyatro'da hayranlarına unutulmaz bir gece yaşattı.
1960'lı yılların sonunda müzik hayatlarına başlayan ve o günden bugüne pek çok hit şarkıya hayat veren Mazhar Alanson, Fuat Güner ve Özkan Uğur'dan oluşan Türk müziğinin efsane grubu MFÖ, 30 yıl aradan sonra Marmaris'te konser verdi. Konser boyunca 12 şarkı seslendiren MFÖ'ye, amfi tiyatroyu dolduran 3 bin kişi hep bir ağızdan eşlik etti. Konser sonunda Mazhar Alanson, Marmaris'in denizi ve doğasının harika olduğunu belirterek, "Marmaris'e en son 31 yıl önce gelmiştim. Denizi ve doğası çok güzel. Hindistan, İstanbul ve Bodrum için şarkı yazdık ve Marmaris için bir şey yapamamıştık. Böyle doğa harikası bir yer için Ekim ayında tatile geldiğimizde Fuat ve Özkan ile beraber bir şarkı yazmayı planlıyoruz. Marmaris yöneticilerinin ve halkının gösterdiği ilgi bizleri çok mutlu etti. Herkese teşekkür ederim" dedi.
(VE-MB-Y)

01.08.2017 11:35:50 TSI
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