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TYB Erzurum Şubesi'nden İHA'ya teşekkür ziyareti



(Fotoğraflı)



Şahap Gürler

ERZURUM (İHA) - Erzurum'da yaklaşık 14 yıldır faaliyet gösteren ve yapmış olduğu çalışmalarla şehrimizin kültür, sanat ve edebiyat alanına önemli katkılar sunan TYB Erzurum Şubesi, vefa ve teşekkür ziyaretlerine aralıksız devam ediyor.

Hemen her fırsatta şehirdeki kurum ve kuruluşların yetkililerini ziyaret edip, onlarla kültürel konularda fikir alışverişinde bulunmayı kendine şiar edinen TYB Erzurum Şubesi, bu defa şehrimizdeki basın kuruluşlarını ziyaret ederek bu kuruluşlara yapmış oldukları çalışmalar dolayısıyla teşekkür belgesi takdim etti.

İHA Erzurum Bölge Müdürlüğü'nü de ziyaret eden TYB Erzurum Şubesi Yönetim Kurulu Üyeleri Bölge Müdürü Ayhan Türkez ile görüştü.

Şube Başkanı M. Hanefi İspirli, yaptığı açıklamada, "çeşitli medeniyetlere ev sahipliği yapan ve öteden beri ilmin ve kültürün beşiği durumdaki Erzurum, geçmişte olduğu gibi bugün de kültürel manadaki tarihi misyonunu büyük bir heyecanla sürdürmektedir. Bağrından nice âlimler, şairler ve yazarlar çıkaran bu kadim şehir, her dönemde sanatımıza ve edebiyatımıza önemli isimler kazandırmış ve kazandırmaya da devam etmektedir. Teknolojinin ve modernizmin baş döndürücü seviyelere ulaştığı günümüzde, iletişim araçlarının kitleler üzerindeki etkisini göz önüne aldığımızda basın kuruluşlarının kültür sahasındaki katkısı elbette ki göz ardı edilemez. Gerek ulusal gerekse yerel manada faaliyet gösteren basın kuruluşları, sivil toplum kuruluşlarının da gören gözü, işiten kulağı ve seslerinin dünyaya açılan kapıları olmuştur. Bu anlayışla hareket eden şubemiz, Şehrimizdeki basın kuruluşlarına ve temsilcilerine teşekkürü bir borç biliyor" dedi.

Ziyaret, TYB Erzurum Şubesi ile birlikte yürütülen çalışmalar için İHA Bölge Müdürü Ayhan Türkez'e verilen teşekkür belgesiyle sona erdi.

(ŞG-AT-Y)



01.08.2017 11:42:31 TSI

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