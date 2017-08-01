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Çaldıran'da aylık istişare toplantısı



(Fotoğraflı)



M. Emin Arvas

VAN (İHA) - Van'ın Çaldıran Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Tekin Dundar başkanlığında aylık istişare toplantısı yapıldı.

Sosyal Hizmet Merkezinin toplantı salonunda yapılan toplantıya Kaymakam ve Belediye Başkan Vekili Tekin Dundar, İlçe Jandarma Komutanı Binbaşı Mehmet Diki, İlçe Emniyet Müdür Vekili Yunus Emre Aksoy, belediye başkan yardımcıları Alp Aksoy ve Kamil Değirmenci, Çaldıran Devlet Hastanesi Başhekimi Dr. Minel Gül, VASKİ Çaldıran Şube Müdürü M. Nuri Çiftçi ile kurum müdürleri, muhtarlar ve vatandaşlar katıldı. Aylık yapılan değerlendirme toplantısında yapılan ve yapılacak hizmetler değerlendirilirken, mahalle muhtarları da tek tek söz isteyerek sorun ve ihtiyaçlarını dile getirdiler.

Toplantıda konuşan Çaldıran Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Tekin Dundar, ilçede belediye ve kaymakamlık olarak hizmetlerinin devam ettiğini belirterek, "Hizmetlerin yapılması için halkımız sizleri muhtar olarak seçmiş. Sizler onları temsilen buradasınız. Hizmetlerin yapılması ve halkımıza ulaşabilmesi için hepimize pay düşmektedir. Herkesin taşın altına elini sokması gerekmektedir. Halkımız için çalışmalarımız aralıksız sürüyor, hizmet için uğramadığımız ve sorununa çare aramadığımız mahallemiz yok. Eğitim alanında son olarak yeni 48 derslik ilave ettik, hakeza okullarımızın yeni eğitim öğretim yılı için onarımları devam ediyor. Belediyemiz 50 mahallede çöp ve çevre temizliği yaptı ve diğer kalan mahallelerimizde de çalışmalarımız devam ediyor. 2018 yılı sonuna kadar her mahallemizin yolunu yapacağız ve parke taşı olmayan mahallemiz kalmayacak. Tüm mahalle camilerimizin bakım ve onarımı için malzeme yardımında bulunduk" dedi.

(MSA-Y)



01.08.2017 11:44:58 TSI

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