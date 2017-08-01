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Gümüşhane İl Genel Meclisi'nin Ağustos ayı toplantıları başladı

- Özdenoğlu Konağı ve Gümüş Otel 3 yıllığına kiraya verilecek



(Fotoğraflı)



Recep Ergin

GÜMÜŞHANE (İHA) - Gümüşhane İl Genel Meclisi'nin Ağustos ayı toplantıları başladı. Toplantıların ilk gününde Gümüş Otel ve Özdenoğlu Konağının 3 yıllığına kiraya verilmesi kararlaştırıldı.

İl Genel Meclisi Başkanı Şerif Bayraktar başkanlığında yapılan ve İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Ekrem Akdoğan'ın da katıldığı toplantıda mülkiyeti İl Özel İdaresine ait taşınmazların kiraya verilmesiyle ilgili geçtiğimiz ay Plan ve Bütçe Komisyonuna gönderilen konu görüşüldü.

Konuyla ilgili hazırlanan komisyon raporunu Meclis üyelerine sunan komisyon başkanı Hüseyin Güvendi, taşınmaz kültür varlığı olarak tescilli Özdenoğlu Konağının kira süresinin 15 Ağustos tarihinde, Gümüş Otel'in süresinin ise 19 Eylül tarihinde sona ereceğini hatırlattı.

Her iki taşınmazın da 3 yıl süreyle tekrar kiraya verilmesini komisyonun uygun bulduğunu ifade eden Güvendi, Gümüş Otel'le ilgili kira süre bitiminden İl Özel İdaresi tarafından herhangi bir proje uygulama imkanı doğması halinde kira süresi bitmeden taşınmazların boşaltılmasının uygun olacağı görüşünü de aktardı.

Güvendi'nin açıklamalarının ardından ilgili gündem maddesi mevcudun oy birliği ile kabul edildi.

(RE-ÖS-Y)



01.08.2017 12:01:28 TSI

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