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Ormanlık alanda Kenevir ele geçirildi

01 Ağustos 2017 Salı, 12:00
Ormanlık alanda Kenevir ele geçirildi
Ormanlık alanda Kenevir ele geçirildi
- Muğla İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin Menteşe'nin Yemişendere mahallesinde ormanlık alanda yasa dışı hint keneviri ele geçirdi.

(Fotoğraflı)

Bekir Tosun
MUĞLA (İHA) - Muğla İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin Menteşe Yemişendere Mahallesi Karagöl mevkisinde ormanlık alanda yasa dışı kenevir bitkisi yetiştirildiği bilgisi sonrası belirtilen adreste arama çalışması yaptı. Sabah saatlerinde Karagöl mevkisi ormanlık alanda ekiplerin yaptığı arama çalışmasında ormanlık alanda 29 metrekarelik alan içinde hint keneviri ekili alan tespit edildi.
Boyları 30 santim ile 100 santim arasında değişen ekili vaziyette 24 hint keneviri ele geçirilirken, ekiplerce sökülen kenevirler imha edilecek.
(BT)

01.08.2017 12:01:51 TSI
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